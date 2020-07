Recensione della commedia di successo Quel pazzo venerdì con Lindsey Lohan e Jamie Lee Curtis, in streaming su Disney Plus dal 17 luglio.

Dal 17 luglio sul servizio in streaming Disney Plus è disponibile Quel pazzo venerdì, commedia di successo con protagoniste Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis. Il film è uscito in sala nel 2003 con un incasso al box office di 161 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il cast del film

Il film è diretto da Mark Stephen Waters, autore del cult generazionale Mean Girls, tratto dal romanzo per ragazzi della scrittrice Mary Rodgers.

Le protagoniste della pellicola sono la talentuosa Jamie Lee Curtis, che abbiamo potuto apprezzare nel giallo comico Knives Out, e una giovanissima Lindsay Lohan, reduce quell’anno dal successo commerciale targato Disney nel film Genitori in Trappola, prima dei vari scandali iniziati nel 2007 per abuso di alcol e droga.

Completano il cast Mark Harmon, star del piccolo schermo per l’interpretazione dell’agente speciale Leroy Jethro Gibbs nella serie tv NCIS – Unità anticrimine, e Chad Michael Murray conosciuto per i suoi ruoli televisivi in Una mamma per amica e Dawson Creek.

La trama di Quel pazzo venerdì

Anna Coleman (Lindsay Lohan) è una liceale appassionata di musica e suona in una piccola band. Sua madre è Tess (Jamie Lee Curtis), una psicologa molto dedita al suo lavoro, rimasta vedova e prossima al matrimonio con il nuovo fidanzato Ryan (Mark Harmon).

Madre e figlia litigano spesso. Nessuna delle due riesce a comprendere le esigenze e i problemi dell’altra. Tutto cambia quando durante una dei soliti bisticci, viene offerto loro un biscotto della fortuna che attraverso una misteriosa “maledizione” cambierà per sempre le loro vite.

La recensione

Lo scambio di corpi in seguito ad un maleficio cinese, riesce a rendere il film meno noioso e porta inevitabilmente le due protagoniste a vivere l’una la vita dell’altra. Tess si ricorderà improvvisamente com’era dura e complessa la vita liceale che si configura come il primo ostacolo che si deve affrontare da ragazzi.

Al contrario Anna comprenderà la frustrazione della madre che si trova a vivere il difficile mondo degli adulti, dove non sembra esserci più spazio per il divertimento, ma solo per una vita frenetica e stressante.

L’esplorazione dei due stili di vita porterà alla comprensione dei reciproci problemi generazionali, portando le protagoniste a un’inevitabile riappacificazione che riporterà la loro vite alla normalità.

Quel pazzo venerdì è la terza trasposizione tratta dal romanzo di Mary Rodgers, dopo quelle di 1976 con Barbara Harris e una giovane Jodie Foster dal titolo Accade tutto un venerdì, e della seconda versione per la televisione nel 1995.

Il film del 2003 però rimane la versione più apprezzata dal pubblico. L’alchimia fra la Curtis e la Lohan è perfetta e riesce a far diventare Quel pazzo venerdì una commedia divertente da godersi durante una piacevole serata in famiglia, target ideale del servizio streaming di Disney Plus.