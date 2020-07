L'inganno perfetto, la recensione del film con Helen Mirren, disponibile sulla piattaforma on demand Chili

É disponibile sulla piattaforma Chili L’inganno perfetto, thriller metropolitano diretto da Bill Condon e tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Searle. Il film racconta dell’incontro fra Betty e Roy, due vedovi che iniziano una relazione sentimentale ma che dietro a questa unione nascondono terribili segreti.

Il cast del film

La pellicola è dominata dalle interpretazioni di due mostri sacri come Helen Mirren e Ian McKellen che, nonostante gli anni sulle spalle, ammaliano con l’ennesima prova attoriale di spessore.

Helen Mirren interpreta il ruolo di Betty, una donna sola, gentile e altruista, mentre Ian McKellen veste i panni di Roy, un truffatore scaltro con modi da adulatore.

Completano il cast Russel Tovery, Jim Carter e il più noto Mark Lewis Jones, visto nel ruolo di Shagga in Il trono di spade, la serie tv firmata Hbo.

La trama (con spoiler)

Dopo essersi scritti per qualche tempo in chat, Betty decide di incontrare Roy in un ristorante e immediatamente nasce un’attrazione che li porterà a frequentarsi.

Entrambi vedovi e senza una famiglia che li vada a trovare, Betty approfitta dell’infortunio ortopedico di Roy per convincerlo a stare a casa sua per prendersi cura di lui, in una sorta di convivenza, nonostante le proteste del nipote Steven che non si fida del nuovo arrivato.

In effetti i sospetti di Steven sono corretti: Roy è un truffatore che seduce donne sole e ricche per farsi intestare immobili e proprietà, ma siccome è molto scaltro non lascia traccia del proprio operato criminale.

Ad aiutarlo nel raggiro c’è l’amico Vincent che, fingendosi commercialista, “consiglia” alla donna diversi piani di investimento, da cui lui e Roy divideranno i compensi.

Betty e Roy diventano inseparabili e quando la donna si ammala, il dottore di fiducia le consiglia di prendersi un periodo di riposo, per esempio una vacanza.

Così Roy accompagna Betty e suo nipote in giro per l’Europa, e quando il trio si ferma in Germania il nipote Steven accusa apertamente l’anziano truffatore, portando a sostegno della sua tesi un fatto inconfutabile.

Roy in realtà si chiama Hans Taub, tedesco nato e cresciuto in Germania, che durante la seconda guerra mondiale ha sottratto i documenti di un inglese morto dal nome Roy Courtnay.

In risposta a queste gravissime accuse, l’impostore Roy ammette la colpevolezza, ma convince Betty di non aver ucciso lui l’inglese da cui ha rubato l’identità, e sostiene che l’abbia fatto tutto questo solo per sfuggire al suo passato da militante nazista, regime a cui era costretto ad ubbidire.

Al ritorno in America, il rapporto fra Roy e Betty non solo non si è incrinato, ma anzi sembra essere più solido che mai. L’uomo riesce a convincere la donna ad aprire un conto off shore condiviso con lui, in cui entrambi metteranno tutti i loro risparmi.

Insomma, la truffa di Roy sembra essere andata a buon segno, ma nel finale si svela la verità: Betty non ha mai rischiato di essere raggirata perché ha sempre saputo la verità su Hans che si faceva passare per Roy, così come era consapevole della sua professione da vile truffatore.

É stata Betty a manipolarlo fin dall’inizio introducendolo con l’inganno nella sua vita, e facendogli credere che avrebbe potuto farla franca ancora una volta. L’unico obbiettivo di Betty era umiliare Roy, che la donna ha conosciuto fin troppo bene da bambino nel lontano 1945 in Germania durante la seconda guerra mondiale.

La donna vuole vendicarsi dell’uomo che da ragazzo aveva abusato di lei e che senza una ragione aveva denunciato il padre di Betty con una falsa accusa di alto tradimento, che la Gestapo aveva convertito in una condanna a morte del padre e mandando la sua famiglia sul lastrico.

Roy conclude la sua esistenza in ospedale per colpa di un ictus che lo ha reso un vegetale, come conseguenza del pestaggio feroce da parte di un gruppo di criminali a cui l’uomo aveva fatto un torto, ingaggiati del resto dalla stessa Betty.

Adesso la donna è finalmente libera dall’incubo che l’ha tormentata per tutta la vita.

La recensione di L’inganno perfetto

Bill Condon porta sul piccolo e grande schermo un thriller di rara sapienza, che, se inizialmente appare come una semplice commedia romantica, gradualmente si trasforma in qualcosa di oscuro e inquietante. La sceneggiatura è un delicato avanzare nel baratro dell’odio e della sofferenza, dove la menzogna non è solo utile, ma necessaria.

Il regista spinge lo spettatore a chiedersi chi sia il truffatore e chi la vittima, e quando hai a disposizione due immortali attori come Helen Mirren e Ian McKellen allora è davvero un gioco da ragazzi.