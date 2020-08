Recensione di Freddy vs Jason del 2003, disponibile dal 5 agosto in streaming per gli abbonati al servizio streaming di Amazon Prime Video

Per la gioia di tutti gli appassionati dell’horror dal 5 agosto 2020 sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video la pellicola crossover Freddy vs Jason, uscito nel 2003 e che sancisce l’incontro tra le fortunate saghe horror di Nightmare e Venerdì 13.

Il cast di Freddy vs Jason

Il film è diretto dal regista cinese Ronny Yu, famoso per aver lavorato all’apprezzatissimo film La sposa si Chuky, quarto capitolo della fortunata saga de La bambola assassina, iniziata nel 1988.

Nel ruolo del demone dei sogni Freddy Krueger c’è l’immortale icona dell’horror Robert Englund, storico interprete del personaggio, qui alla sua ottava presenza, mentre Jason viene rappresentato dallo stuntman Ken Kirzinger, che rimpiazza lo storico interprete Kane Hodder.

Fra i ruoli secondari ci sono Monica Keena (vista nel film L’avvocato del diavolo), Brendan Fletcher (con una piccola parte nella pellicola da Oscar Revenant- redivivo con Leonardo Di Caprio) e soprattutto l’ex cantante del gruppo musicale delle Destiny’s child, Kelly Rowland.

La trama

Freddy Krueger, noto demone e assassino dei sogni, è stato sconfitto e relegato all’inferno dagli abitanti di Elm Street, ma siccome i poteri di Freddy si attivano qualora le persone abbiano più o meno paura di lui, allora il demone decide di servirsi di Jason Voorhess, spietato squartatore del camping di Crystal Lake, per riportare il terrore a Elm Street e quindi ritornare in vita.

Ma Jason sfuggirà presto al controllo di Freddy che si vedrà costretto a combatterlo, trascinando con sé il maggior numero di vittime possibili.

La recensione di Freddy vs Jason

Tutti i fan hanno fantasticato su un eventuale scontro fra due dei più iconici mostri della storia dell’horror moderno, e grazie al film diretto da Ronny Yu questa fantasia si è tramutata in un film sul grande schermo.

Se l’unica voce in gioco fosse quella dell’incasso al botteghino, direi che Freddy vs Jason è riuscito sotto tutti i punti di vista.

Il film, costato appena 23 milioni di dollari con un incasso di oltre 160 in tutto il mondo, risulta il secondo guadagno più alto della saga di Nightmare, dietro solamente al primo storico capitolo del 1984 diretto da Wes Craven.

Ma se valutiamo la pellicola a livello cinematografico, allora il mio giudizio cambia.

La prima volta che lo vidi non posso negare che mi esaltai ad ogni scambio mortale di colpo tra i due mostri, ma rivedendolo a distanza di anni devo fare marcia indietro e sottolineare come Freddy vs Jason sia un film modesto e povero di emozioni, che non riesce a mettere in luce le caratteristiche che hanno reso immortali le saghe cinematografiche di Freddy Krueger e Jason Voorhess.

La sceneggiatura non riesce ad incarnare lo spirito dei due protagonisti, che finiscono semplicemente per scontrarsi senza che uno riesca ad avere la meglio sull’altro.

Le tematiche affrontate e i protagonisti avrebbero permesso a Ronny Yu la creazione di una pellicola molto più ironica, capace di riflettere sul genere horror invece che limitarsi alle mazzate tra Freddy e Jason, seppur gradevoli e ben girate,

Un capitolo mediocre che sicuramente divertirà gli irriducibili fan dei due brand, ma che scontenterà i fan dell’horror e chiunque abbia passione per il Cinema.