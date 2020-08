La recensione del film Marvel, in streaming su Netflix, con Tom Hardy e Michelle Williams protagonisti

Venom è disponibile in streaming su Netflix. Il film, tratto dai fumetti Marvel, è uno Spin-off dedicato a uno degli antagonisti di Spiderman, Venom, un parasita alieno di colore nero che si nutre di carne umana e che si attacca agli essere umani prendendo possesso dei loro corpi.

Il film si avvale dello straordinario talento di Tom Hardy (Revenant, Locke) e Michelle Williams (Manchster by the sea, Marilyn). Alla regia, dopo lunghe trattative, è stato scelto Ruben Fleischer, famoso per aver diretto il divertente Benvenuti a Zombieland e il meno riuscito Gangster Squad.

Uscito nell’autunno del 2018, a fronte di un budget di 100 milioni di dollari, il film è riuscito a guadagnare complessivamente più di 850, diventando uno degli incassi migliori dell’anno.

Grazie al successo al botteghino, è atteso il sequel che uscirà nel 2021, sempre con Hardy e la Williams.

Il cast di Venom

Nel ruolo di Eddie Brock/Venom troviamo l’incredibile Tom Hardy, eclettico e famoso attore inglese che da una decina di anni ci regala performance indimenticabili.

Al suo fianco, nel ruolo di Anne Weying, abbiamo Michelle Williams, uno dei volti femminili di maggior qualità artistica nel panorama hollywoodiano.

A completare il sontuoso cast ci sono anche: Riz Ahmed (apprezzato in film come Lo sciacallo e I fratelli Sisters) nel ruolo del cattivo dott. Carlton Drake, Jenny Slate (già vista in Hotel Artemis del 2019) e Woody Harrelson (conosciuto per la nota serie True Detective).

La trama del film

Il megalomane dott. Carlton Drake, proprietario della Life Foundation, conduce esperimenti nello spazio. Durante una di queste esplorazioni trova degli alieni, detti simbionti. Intenzionato a studiarne le caratteristiche genetiche, li porta nei suoi laboratori per trovare il modo di combinare la razza umana a quella aliena.

Eddie Brock è un giornalista investigativo molto scrupoloso che grazie alla sua ragazza, Anne Weying, avvocato della Life Foundation, riesce ad avere un intervista con Drake.

Con le insinuazioni rubate dai fascicoli riservati di Anne, Eddie mette in imbarazzo il potente scienziato, ottenendo come solo risultato il licenziamento della sua ragazza e la fine della loro storia d’amore.

Qualche mese dopo, Dora Skirth, una degli scienziati in disaccordo con i metodi di Drake, decide di aiutare Eddie a incastrare il suo capo. Lo fa introducendo il giornalista di nascosto nei laboratori per la raccolta delle prove. Durante la perquisizione Eddie entra in contatto con una forza aliena.

Eddie scopre che il simbionte si è impossessato di lui. I due comunicano e il simbionte dice di chiamarsi Venom. Gli uomini di Drake, venuti a sapere del fatto, incominciano a dargli la caccia, mentre un secondo simbionte cade dal cielo. È in gioco il destino dell’umanità.

La recensione di Venom

Venom si inserisce perfettamente nel filone dei film tratti da fumetti Marvel, dove prevale l’aspetto effettistico, con uso abbondante e non sempre riuscito della CGI, tralasciando una trama ben scritta. Il cast sulla carta promette bene, ma nei fatti è limitato da una sceneggiatura approssimativa che non lascia spazio all’emozioni.

Molte situazioni narrative appaiono poco chiare. Ad esempio, verso la fine del film, c’è una svolta decisiva: il nostro Venom decide di combattere in favore dell’umanità…ma perché compie questa scelta che lo costringerà a fronteggiare i propri simili? Ovviamente non viene data una risposta qui, come tante altre volte durante il film.

Nel complesso, con Venom si ha la netta sensazione di trovarsi di fronte all’ennesimo prodotto fatto in serie, manifesto del consumismo capitalista. Qualcuno si arrabbia quando questo tipo di film viene accostato al luna park, come Martin Scorsese. In effetti, mi arrabbio anche io… è molto meglio il luna park.