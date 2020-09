In stremaing Origini Segrete, la nuova pellicola originale Netflix capace di unire commedia, thriller, horror e universo Marvel.

In streaming su Netflix Origini segrete, nuovo cinecomic spagnolo tratto dall’omonima graphic novel iberica a metà strada tra un thriller a tinte fosche e un film della Marvel diretto da David Galán Galindo al secondo lungometraggio dopo l’ottimo e pluripremiato Pixel Theory (2013)

Cast di Origini Segrete

Il cast è composto totalmente da attori provenienti dalla televisione e dal cinema spagnolo, perlopiù sconosciuti in Italia. Nei panni di Norma, il capo della polizia, l’attrice spagnola Verónica Echegui famosa per la serie tv crime originale Amazon Fortitude e per la commedia italiana Lasciati andare (2017) di Francesco Amato.

Conclude il cast Brays Efe, famoso per la serie televisiva comedy targata Netflix Paquita Salas, in cui interpreta una famosa agente di spettacolo degli anni ’90 che cade in depressione dopo che la sua migliore cliente si ritira dalle scene.

Trama

Il giovane poliziotto David Valentìn (Javier Rey) viene trasferito a Madrid. Qui a fargli da mentore troverà Cosme (Antonio Resines), un vecchio poliziotto prossimo alla pensione che vive assieme al figlio Jorge (Brays Efe), proprietario di un negozio di fumetti frequentato anche da Norma (Verónica Echegui), capitano del distretto di polizia appassionata di supereroi e manga.

Con l’arrivo del nuovo poliziotto comincia una strana scia di omicidi che ha come filo conduttore l’origine di alcuni dei più famosi supereroi della Marvel.

David è così costretto a chiedere aiuto a Jorge e la sua conoscenza dei fumetti per risolvere il complesso caso di omicidi.

Recensione Origini Segrete

Dal trailer e dalla sinossi mi sembrava l’ennesimo goffo tentativo di Netflix di unire la tematica dei supereroi con un altro genere cinematografico per attirare il pubblico generalista della piattaforma, temendo che si ripetessero gli stessi errori del film Project Power (Ariel Schulman e Henry Joost, 2020).

Fortunatamente mi sbagliavo.

Origini segrete riesce a mescolare perfettamente tutti i generi cinematografici da cui attinge ispirazione. La coppia di detective agli antipodi, uno nerd fissato con la cultura pop e l’altro un integerrimo e violento uomo di legge, alla caccia del killer seriale che opera seguendo le origini dei supereroi cita più volte il poliziesco anni ’90, citando palesemente con alcune battute il cult Seven (1995) diretto da David Fincher in cui un serial killer uccide le vittime ispirandosi ai sette peccati capitali.

Quest’anima da thriller cupo viene perfettamente bilanciata con le battute dei personaggi che non risultano mai invadenti, riuscendo sempre a strappare un sorriso allo spettatore. Nonostante le risate e la natura spensierata della pellicola, il regista David Galán decide di non lesinare sul sangue costruendo scene del crimine violente e brutali con quantità di sangue degne di un film dell’orrore.

Un esperimento assolutamente riuscito da parte del colosso americano che tira fuori il meglio da questa produzione originale che ogni fan dei supereroi abbonato al servizio dovrebbe vedere, anche solo per scoprire tutte le citazioni al mondo della cultura pop.