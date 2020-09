Al cinema c'è Jack in the box, nuovo horror britannico. Ecco la recensione, con il cast e la trama

É arrivato nelle sale italiane Jack in the box, horror inglese del 2019 diretto dallo sconosciuto Lawrence Fowler che ha anche scritto la sceneggiatura, oltre che essersi occupato del montaggio.

La trama parla di un gruppo di ragazzi che trovano una scatola che imprigiona uno spirito maligno assassino che, ovviamente, riuscirà a scappare portando morte e dolore.

Il film è stato accolto abbastanza negativamente sia dalla critica che dal pubblico con recensioni che molto raramente toccano la sufficienza.

Il cast di Jack in the box

Il cast è fatto di perfetto sconosciuti per il grande pubblico italiano e suppongo anche per quello europeo.

Ethan Taylor recita nel ruolo di Casey, mentre Lucy-Jane Quinlan quello di Lisa. Gli altri sono Philip Ridout, Darrie Gardner, Charles Aborneli, e Simon Balfour nel ruolo del detective Martin.

Infine abbiamo Robert Nairne per le movenze del mostro Jack e il noto giocatore di football Tom Carter nei panni di Maurice.

La trama del film

12 anni prima gli avvenimenti dell’inizio del film, una coppia trova una misteriosa scatola apribile solamente con una combinazione di lettere.

Nel presente arriva nelle mani di un gruppo di ragazzi che senza interrogarsi sulla scoperta, in chiesa trovano il modo di aprirla, liberando così Jack, un essere sovrannaturale assettato di sangue e violenza.

Scoperta la sua origine magica, i ragazzi cercheranno di sconfiggere Jack mentre però debbono sopravvivere alla sua caccia spietata.

La recensione di Jack in the box

Ho ben poco da commentare e la colpa non è di certo mia.

Jack in the box è davvero un film mediocre quasi senza pregi, che risulta l’ennesimo tentativo di spendere pochi soldi e attirare i ragazzini con la scusa di qualche mostro fatto al computer, che dovrebbe perseguitare i protagonisti del film…e che si suppone far spaventare gli spettatori!

Quello che sconcerta è la poca creatività nell’ideare situazione nuove per far evolvere la storia, per rendere il mostro Jack (almeno lui!) un elemento degno di qualche interesse, visto che i personaggi “umani” non ne suscitano afftto.

Insomma, il solito filmetto che onestamente potreste recuperare anche a casa, senza doverlo andare a vedere sul grande schermo.

Ma se proprio vi sentite così audaci, o magari vi siete organizzati con un gruppo di amici amanti del genere, allora la colpa è solo vostra!

