Maze Runner 2 esce in streaming su Amazon Prime Video. Ecco la recensione, il cast e il trailer!

Su Amazon Prime Video è disponibile Maze Runner: la fuga, secondo capitolo della saga cinematografica che adatta gli omonimi romanzi di James Bashner.

Uscito nel 2015, il film è diretto da Wes Ball, regista che nella sua carriera ha esclusivamente girato tutti e tre i capitoli della saga Maze Runner, compreso La rivelazione del 2018, epilogo della trilogia.

Maze Runner: la fuga racconta di un futuro distopico dove il mondo è colpito da un virus che rende zombie chi viene infettato.

L’organizzazione W.C.K.D (tradotta in italiano “Cattiva”) ha rapito i bambini immuni di tutto il mondo, fra cui il protagonista Thomas, i suoi amici Minho, Newt e anche Teresa, l’interesse romantico del ragazzo.

Il cast di Maze Runner 2, la fuga

Dylan O’Brien, noto per Teen Wolf e questa trilogia, veste i panni del protagonista Thomas, mentre i suoi amici sono rispettivamente interpretati da Ki Hong Lee (Le nove vite di Chloe King), Kaya Scodellario (Skins e Crawl- intrappolati) e Jacob Lofland.

Altri tre attori presenti nel film invece hanno lavorato tutti nella notissima serie televisiva Il trono di spade: Thomas Brodie -Sangster, Nathalie Emmanuel e Aidan Gillen.

Nel cast spicca anche Giancarlo Esposito (Breaking bad e The mandalorian), nel piccolo ruolo di Jorge.

La trama del film (Spoiler)

Dopo essere scappati dal terribile labirinto del primo capitolo della saga, Thomas e i suoi amici vengono salvati da dei militari che li scortano in un’enorme struttura completamente accessoriata e confortevole.

A capo del progetto c’è un tale Janson che rassicura tutti i superstiti, ma Thomas è diffidente e durante la notte, passando dai condotti dell’areazione, scopre come i ragazzi scelti ogni giorno non vengano selezionati per motivi di merito, ma per essere sedati e attaccati a delle strane macchine.

Inoltre Thomas scopre come Janson lavori per Ava Paige, la donna a capo dell’organizzazione che ha rapito i bambini immuni.

Così il protagonista e i suoi amici riescono a scappare per raggiungere “Il braccio destro”, ultima frangia di partigiani arroccati nelle montagne che combattono ancora la dittatura del potere costituito…

La recensione di Maze Runner 2, la fuga

La grande colpa di Maze Runner: la fuga è la prevedibilità, che copia spudoratamente da classico di fantascienza, con la solita lotta di classe fra i poveri sfruttati e sinceri e i subdoli ricchi sanguisughe ed assassini.

Tutte le scene possono essere predette con esattezza matematica, al pari dei personaggi presentati sullo schermo, che lo spettatore incasella immediatamente fra i buoni o i cattivi, facendo perdere qualunque tipo di fascino ad un film che visivamente si presenta davvero in modo molto gradevole.

A compensare parte di una trama sciocca, ci pensa il ritmo veloce che travolge con un sequela di avvenimenti, dove i buoni, citando il titolo italiano “la fuga”, scappano continuamente per l’ansia di essere scoperti e uccisi.

Maze Runner: la fuga è un progetto in cui tutto lo staff si è molto impegnato, ma dubito che uno spettatore che non sia fan dei romanzi possa interessarsene veramente.

Il film è davvero “la solita storia”…