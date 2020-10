Al cinema c'è The secret - le verità nascoste, thriller con Noomi Rapace. Ecco il trailer, la trama e la recensione

Arriva nelle sale italiane The secret – le verità nascoste, thriller del 2020 scritto e diretto da Yuval Adler, regista conosciuto per The operative del 2017.

La storia parla di una donna che dopo essere scampata agli orrori della guerra si convince di aver riconosciuto il suo aggressore e per questo lo rapisce.

Il cast di The secret, le verità nascoste

I due protagonisti sono Noomi Rapace e Joel Kinnaman.

Nel ruolo di Maja abbiamo la Rapace che ha trovato notorietà nel 2009 nella trasposizione dell’omonimo romanzo Uomini che odiano le donne, per lavorare successivamente con Ridley Scott in Prometheus e Alien: Covenant.

Kinnaman invece è un caratterista che dopo diversi anni di gavetta ha trovato il successo con la serie Netflix Altered Carbon e Hanna di Amazon Prime Video.

Gli altri attori sono Chris Messina nei panni di Lewis, il marito di Maja, e Jeff Pope.

La trama del film

Seconda guerra mondiale: in una piccola cittadina di provincia, Maja è una rumena che ha raggiunto gli Stati Uniti dopo essere stata in fuga.

In Grecia, dove è nata e cresciuta, Maja ha conosciuto Lewis, diventato poi suo marito, a cui però non ha mai rivelato tutto di sé, celando il suo passato in cui durante la guerra è scappata da un campo di concentramento.

Un giorno irrompe nella tranquilla cittadina dove vive un uomo che la donna pensa di riconoscere immediatamente, l’aguzzino responsabile della morte della sua famiglia.

Maya, combattendo gli orrori del passato e gli incubi sopiti, decide di farsi giustizia, rapisce l’uomo e lo lega ad una sedia in cantina, interrogandolo al riguardo.

L’uomo però non confessa e anche il marito della donna non sembra convinto della colpevolezza. Maja però è certa che sia lui e fa di tutto per convincere suo marito nell’aiutarla ad estorcere informazioni all’uomo legato.

Ma se Maya stesse sbagliando persona?

Il film vuole essere il punto d’incontro fra un thriller e un dramma, dove al centro si indagano le conseguenze della guerra, da un lato, e l’insensatezza della violenza dall’altro.

Le interpretazioni solide della Rapace e di Kinnaman aiutano lo spettatore ad entrare nella storia, ma il film non si può definire completamente riuscito.

La sceneggiatura si concentra su un solo aspetto, l’odio e la diffidenza della donna, tralasciando diversi punti di potenziale interesse.

E non è certo una coincidenza che questo film, come tanti altri fra cui Il giorno sbagliato, siano frutto del #meToo.

In ogni caso, The secret – le verità nascoste è un film intenso e coraggioso da vedere in sala.