Dark, la serie originale Netflix: tutto quello che c'è da sapere su di Winden, il luogo dove è stata girata.

L’1 dicembre 2017 Netflix ha reso disponibile in streaming una serie tv raccapricciante, giustamente intitolata Dark e proveniente dalla Germania. L’ambientazione cupa gioca un ruolo talmente importante nella serie da essere diventata un personaggio a sé stante. Ambientata nella città di Winden, il luogo appare nei trailer come circondato da profonde e oscure foreste e tiene vivo il mistero della storia.

Ma Winden di Dark è una città vera?

Dove si trova Winden, la città dove è stata girata Dark

La risposta è un po’ complicata: sebbene la città di Winden esista effettivamente in Germania (ne parleremo più avanti), un articolo del New York Times ha suggerito che la città della serie sia stata inventata. Secondo l’articolo, il regista Baran bo Odar e e lo scrittore Jantje Fresie hanno affermato di essere stati ispirati a creare un’ambientazione che fosse un miscuglio delle piccole città tedesche in cui sono cresciuti all’epoca del disastro nucleare di Chernobyl.

L’incombente paura di una ricaduta nucleare gioca un ruolo in Dark e, come ha sottolineato Indie Wire in una recensione della serie, si diceva che la comunità di Winden fosse adiacente ad una centrale elettrica. Questa vicinanza avrebbe potuto causare dei danni inquietanti alla città. Come afferma la descrizione della serie di Netflix, “Un bambino scomparso pone quattro famiglie alla frenetica ricerca di risposte e, nel mentre, portano alla luce un mistero sconvolgente che abbraccia tre generazioni”.

Quel mistero avrebbe potuto avere qualcosa a che fare con la centrale nucleare? Sembrerebbe di sì.

Ulteriori ricerche avevano dimostrato che Winden, chiamata Winden im Elztal, fosse un posto reale in Germania e che fosse circondato dalla Foresta Nera, la quale ha una reputazione formidabile nella leggenda e nella tradizione.

Secondo Business Insider, si vociferava che i fratelli Grimm fossero stati ispirati proprio da questa particolare foresta nella creazione di Hansel e Gretel, Rapunzel e La bella addormentata, ognuno dei quali aveva delle sfumature davvero inquietanti. Il BBC Travel ha persino incluso questa particolare foresta nella sua lista di foreste più infestate del mondo. Perché questo è importante? Oltre a una serie di descrizioni dell’ambientazione della serie, che menzionano il fatto che sia circondata dalla foresta, i trailer di Dark mostrano una città avvolta dalle foreste, con molte scene che si sviluppano in boschi oscuri e persino grotte.

È del tutto possibile che i creatori possano essere stati ispirati dalla città reale di Winden, in Germania, poiché è circondata da una delle foreste più presumibilmente infestate al mondo.

Tuttavia, non esiste alcuna documentazione ufficiale che confermi che la vera città di Winden sia la base per la città in Dark. Il New Work Times suggerisce che la parola Winden possa essere tradotta come la parola tedesca per “twist”, mentre il Cambridge Dictionary conferma che “winden” possa significare “girare (e girare) intorno” oppure “girare qualcosa”. Questo tipo di gioco di parole inerente al nome di un luogo appare plausibile, soprattutto considerando che questa serie è ricca di infiniti colpi di scena.

Sia che Dark sia ispirato a Winden, in Germania, o che sia semplicemente una creazione fantastica, l’ambientazione di Dark di Netflix è inquietante. Sebbene la trama possa inizialmente ricordare ad alcune persone Stranger Things, l’elemento della ricaduta nucleare e una narrazione in stile tedesco contraddistinguono completamente questa serie.

