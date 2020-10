Recensione del thriller The Lie, disponibile in streaming su Amazon Prime, prodotto dalla Blumhouse, con Peter Sarsgaard protagonista

The Lie è su Amazon Prime!

Il film prodotto dalla Blumhouse è tra i più visti sulla nota piattaforma digitale.

La sceneggiatura e la regia sono della cineasta americana Veena Sud (The Killing).

The Lie è il remake di un film tedesco del 2015 intitolato We Monsters.

Il cast di The Lie

Peter Sarsgaard (I magnifici 7) è Jay, il padre affranto della ragazzina.

Mireille Enos (Don’t Worry) ha il ruolo di Rebecca, la madre sconvolta.

Joey King è Kayla (The Kissing Booth 2) la quindicenne colpevole.

Devery Jacobs (che vedremo in A Quiet Place II) è la piacente Brittany, vittima della coetanea.

La trama del film

Un’adolescente con i genitori separati confessa al padre di aver volontariamente ucciso una sua amica.

L’uomo e l’ex moglie decidono di mettere insieme un racconto pieno di bugie per proteggerla.

Sono disposti a tutto pur di far evitare il carcere alla figlia…

La recensione di The Lie

The Lie è un prodotto che gode di un ottimo soggetto. L’dea del film è oggettivamente molto valida e contemporanea.

La forza dell’idea rende interessante la vicenda narrata, anche se alcuni passaggi narrativi non sono esposti con efficacia e rendono la (ri)comparsa di alcuni elementi del tutto prevedibile.

La regia di Veena Sud purtroppo risulta nel complesso abbastanza piatta, incolore. A parte qualche immagine molto suggestiva qua e là.

Penso ad esempio all’inquadratura dall’alto che ritrae la protagonista dentro la vasca da bagno (vedi foto sopra):

La schiuma ricorda la neve (il paesaggio nevoso in cui è avvenuto il fatto), la stessa schiuma che l’avvolge, come a sopprimerla, esprime il suo stato d’animo colpevole, il rubinetto aperto simboleggia la cascata in cui è caduta l’amica.

Peccato che il film non sia tutto così. Prevale un impianto narrativo e produttivo televisivo, storicamente didascalico e sempliciotto rispetto a quello cinematografico.

Il colpo di scena finale fa quello che deve… Colpisce, appunto.

Obbliga lo spettatore a ripensare a tutto quello che ha visto fino a quel momento.

E se da una parte il finale di The Lie può percepirsi come molto forte e destabilizzante, dall’altra sovviene il rammarico per la mancanza di profondità.

La poca lucidità avuta nell’affrontare alcuni momenti cardine della vicenda rende il film, ahimè, non molto credibile.