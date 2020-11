In streaming su Disney Plus il primo episodio della nuova stagione di The Mandalorian, serie tv spinoff ambientata nel mondo di Star Wars.

In streaming sulla piattaforma Disney + è disponibile il primo episodio della seconda stagione di The Mandalorian, spin off della fortunata serie dei film Star Wars, ambientata tra il sesto e settimo film della saga principale (tra “Episodio VI” del 1983 ed “Episodio VII” del 2015).

Trama del primo episodio di The Mandalorian 2

Nella precedente stagione l’eroe Mando (Pedro Pascal) è riuscito a proteggere Baby Yoda e con l’aiuto del suo popolo è riuscito a fuggire dalle grinfie dell’impero. Ora la sua missione è quella di rintracciare il pianeta natale di Baby Yoda così da poterlo consegnare ai propri simili.

Il primo pianeta su cui iniziare la ricerca è Tatooine (pianeta iconico per tutti i fan di Guerre Stellari), nella cittadina mineraria di Mos Pelgo dove a mantenere l’ordine è un presunto mandaloriano che si rivelerà solo un impostore che usa la tipica armatura dei mandaloriani per incutere timore ai nemici.

Mando vorrà indietro la corazza appartenente al suo popolo, ma per fare questo dovrà sconfiggere un enorme verme, simile a quelli visti in Tremors (Ron Underwood, 1990), che si muove sotto la sabbia del deserto terrorizzando la città e mangiando il bestiame. A questa strana alleanza si uniranno anche i temibili predoni Tusken.

Il cast di The Mandalorian 2

Nei panni dell’eroe dal volto mascherato l’attore cileno Pedro Pascal, famoso per le proprie interpretazioni sul piccolo schermo nei panni di Oberyn Martel nella serie fantasy HBO Il Trono di Spade (2011-2019) e in quelli dell’agente Peña nella serie originale Netflix Narcos (2015-2017).

Giancarlo Esposito interpreterà invece l’imperiale Moff Gideon che, dopo aver visto il finale della prima stagione, dovrebbe essere ancora il nemico e minaccia principale del mandaloriano e di Baby Yoda.

Farà felice i fan dell’universo Star Wars la presenza di Rosaria Dawson nei panni Ahsoka Tano, personaggio amatissimo appartenente alle serie animate Star Wars The Clone Wars e Star Wars Rebels.

Inoltre in questo episodio appare, nel ruolo dello sceriffo Cobb Vanth di Mos Pelgo, Timothy Olyphant famoso per la sua interpretazione di Raylan Givens nella serie poliziesca Justified (2010-2015).

Recensione del primo episodio di The Mandalorian 2

Il titolo di questo primo episodio The Marshall (Lo sceriffo) fa già comprendere come il regista e showrunner Jon Favreau punti ancora di più rispetto alla prima stagione sull’unione dell’universo fantascientifico di Star Wars con l’epica e gli stilemi tipici della narrazione western come i saloon, i duelli con la pistola, gli sceriffi e i predoni.

Non è un caso che l’arrivo di Mando su una motocicletta volante scassata ricordi l’arrivo di Clint Eastwood a cavallo di un mulo da soma nel film Per un pugno di dollari (1964) del regista romano Sergio Leone.

Un primo episodio dal ritmo molto serrato in cui le spiegazioni e i dialoghi sono ridotti all’osso per trasportare lo spettatore in una vera e propria avventura spaziale piena di azione e colpi di scena che faranno esaltare sia l’amante dell’universo creato da George Lucas, sia l’amante della fantascienza di puro intrattenimento.

Questo grazie anche alla bellezza di effetti speciali straordinari e immersivi su cui Disney, a buon ragione, non ha voluto badare a spese.

Un ottimo inizio per questa nuova stagione di The Mandalorian disponibile su Dinsey + con un nuovo episodio, la serie dovrebbe contenerne 8, in uscita ogni venerdì a partire dal 30 ottobre.