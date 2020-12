Recensione della divertentissima commedia actionGuns Akimbo con protagonisti Daniel Radcliffe e Samara Weaving, disponibile in streaming su Prime

In streaming su Amazon Prime Video la commedia action Guns Akimbo (Jason Lei Howden, 2019) con protagonista Daniel Radcliffe nei panni di un nerd buono a nulla catapultato in un gioco mortale all’ultimo sangue.

Trama

Miles (Daniel Radcliffe) è un programmatore di videogiochi per smartphone ancora innamorato della ex fidanzata Nova (Natasha Liu Bordizzo) e continuamente maltrattato dal suo capo sul posto di lavoro.

Com’è solito fare tutte le sere sfoga le proprie frustrazioni su internet vomitando insulti sugli altri, sentendosi protetto dietro il nickname e lo schermo del pc, ma un giorno offenderà le perone sbagliate e si risveglierà con un paio di pistole imbullonate alle mani, costretto a partecipare al survival game Skizm.

Per poter tornare alla normalità dovrà sconfiggere e uccidere Nix (Samara Weaving), la giocatrice numero uno al mondo.

Il cast del film

Protagonista della commedia l’attore britannico Daniel Radcliffe, famoso per aver interpretato il ruolo di Harry Potter in tutte le pellicole appartenenti alla saga principale dei film tratti dalla fortunata saga letteraria per ragazzi creata da J. K. Rowling.

Dopo qualche apparizione in alcune serie tv ha partecipato ad alcuni film indipendenti a basso costo di grande successo, tra cui ricordiamo Swiss Army Man (Dan Kwan & Daniel Scheinert, 2016) dove recita accanto a Paul Dano.

La sua antagonista Nix è interpretata da Samara Weaving, giovane attrice apparsa nel pluripremiato Tre Manifesti a Ebbing Missouri (Martin McDonagh, 2018) , protagonista della fortunata commedia horror Finché morte non ci separi (Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillet, 2019), del film horror La babysitter (McG, 2017) distribuito in streaming da Netflix e del suo sequel La babysitter – Killer Queen (McG, 2020).

Recensione

La pellicola di Jason Lei Howden, sin dalla sua uscita in anteprima al Toronto Film Festival, ha cominciato a mietere successi su successi in tutti i festiva del mondo grazie alla sua capacità di fondere in un unico film vari generi cinematografici e varie influenze stilistiche.

Fra le principali possiamo sicuramente riconoscere Scott Pilgrim vs The World (Edgar Wright, 2010) da cui riprende lo stile visivo molto simile a quella di un videogioco e i caratteri dei personaggi, tutti diversi e ben caratterizzati sebbene con molti tratti stereotipati.

Guns Akimbo è una pellicola adrenalinica e divertentissima che incolla lo spettatore incollato allo schermo con scene d’azione al cardio palma, violenza e sangue a profusione, non senza momenti comici che nascono principalmente dalle mani imbullonate di Daniel Radcliffe e dalla sua impossibilità di effettuare qualsiasi azione, anche le più semplici come allacciarsi i pantaloni.

Tuttavia il regista neozelandese inserisce una critica al mondo di internet e di come questo abbia permesso a chiunque di dire qualsiasi cosa gli passi per la testa senza temere alcuna conseguenza, sicuri dietro il proprio desktop nella tranquillità della nostra casa, ma il nostro comportamento in rete può avere conseguenze anche nel mondo reale.

Una lezione che Miles dovrà imparare a proprie spese quando il cattivissimo Riktor, che sembra essere uscito da un episodio di Ken il guerriero, deciderà di punirlo mettendolo davanti alle proprie responsabilità.

Un film di grande intrattenimento che farà felici tutti gli amanti dei videogiochi e dell’azione abbonati al servizio Prime di Amazon.