Vatileaks: dal libro scandalo sul Vaticano di Nuzzi alla serie tv!

Il bestseller di Gianluigi Nuzzi sugli scandali del Vaticano diventa una serie televisiva prodotta dalla UFA Fiction

La UFA Fiction, casa di produzione tedesca, ha annunciato che farà una serie tv sullo scandalo Vatileaks e sulle dimissioni di Papa Benedetto XVI. Ad annunciarlo è Il produttore Markus Brunnemann, che baserà tutto sul bestseller Sua santità del noto giornalista e volto della televisione Gianluigi Nuzzi.

Chi è Gianluigi Nuzzi

Nuzzi, giornalista di inchiesta noto dal pubblico televisivo soprattutto per il seguitissimo programma serale Quarto grado, trasmissione di punta di Rete 4, collaborerà nell’adattare il romanzo su piccolo schermo.

Conduttore e autore di molti libri inchiesta sulla Santa sede (Vaticano SPA, Metastasi, Sua Santità, Via crucis), nel 2015 Nuzzi è già stato accusato dal Vaticano di complicità nell’alto tradimento di depositari di segreti vaticano, per poi essere assolto.

Cosa sappiamo della serie tv

Markus Brunnemann, direttore generale e produttore di UFA Fiction, ha dichiarato: «Le dimissioni di Papa Benedetto XVI, uniche per la maniera in cui si sono prodotte, sono uno degli avvenimenti cruciali nella millenaria storia della Chiesa. Le domande che questo gesto ha suscitato sono numerose e noi vogliamo gettare luce sulle circostanze che hanno portato a questo evento straordinario. Siamo entusiasti di poter annunciare che Gianluigi Nuzzi, il quale indaga da oltre vent’anni gli scandali di Città del Vaticano, sarà Head Consultant della serie.»

La UFA Fiction eccelle in diversi settori: serie e film TV, pellicole per il cinema e anche grandi eventi. Moltissime sue produzioni sono state premiate a livello nazionale e internazionale (tra cui due Emmy Awards, gli Oscar delle serie tv, nel 2014). In Italia su Sky sono state trasmesse ad esempio Deutschland 83, 86, 89.

La curiosità è tanta e siamo sicuri che farà scalpore in Italia e in tutto il mondo!