Recensione di Blue Jay, film disponibile in streaming su Netflix, diretto Alex Lehmann, scritto da Mark Duplass, con Sarah Paulson protagonista

Blue Jay è disponibile in streaming su Netflix!

Il dramma, diretto da Alex Lehmann (Paddleton), è scritto e interpretato da Mark Duplass (Bombshell – La voce dello scandalo), uno dei massimi esponenti del movimento Mumblecore.

Ovvero, piccolissime produzioni di film incentrati sui rapporti personali tra trentenni.

Il film è stato girato in appena 7 giorni con un budget ridottissimo, pochissime locations e praticamente solo due personaggi in scena.

Il cast di Blue Jay

Film tutto giocato su un duetto. Quello di una ex coppia, diventata grande, che si ritrova e prova a capire l’altro, se stesso.

Una coppia d’attori per sostenere il peso di un’intero film sulle proprie spalle deve essere per forza carismatica e di assoluto talento recitativo.

Gli autori e produttori di Blue Jay, in tal senso, hanno potuto contare su due pezzi pregiati della recitazione:

Lui, nei panni del nostalgico Jim Henderson, è Mark Duplass.

Lei, l’amore di gioventù Amanda, è Sarah Paulson (Glass).

La trama del film

Jim torna nella sua città natale in California con l’intenzione di ristrutturare e vendere la casa della sua defunta madre.

Mentre fa la spesa in un supermercato, incontra Amanda, la sua ex fidanzata del liceo.

Tra una cosa e l’altra, i due trascorrono la giornata insieme parlando delle loro vite e condividendo nostalgici ricordi.

Profonde ferite legate al loro passato tornano a galla.

La recensione di Blue Jay

Se avete un abbonamento Netflix fatevi un regalo. Vedete al più presto questo piccolo gioiello.

Blue Jay è il manifesto espressivo del talento cinematografico di chi l’ha scritto, diretto e interpretato.

Un esempio di cinema viscerale, concreto e magico allo stesso tempo. La possibilità di raccontare e raccontarsi per immagini con assoluta naturalezza, come fosse un fatto puramente biologico.

L’assoluta certezza che film di maggiore qualità drammaturgica e inferiore costo si possono e si devono fare. Blue Jay ha uno dei migliori rapporti qualità prezzo che abbia mai visto applicato a un’opera audiovisiva.

La scelta del bianco e nero e quanto mai necessaria e concettuale, la backstory è credibile e ben strutturata, così come i personaggi e la loro caratterizzazione.

Mark Duplass e Sarah Paulson incantano, si rubano la scena a vicenda in un confronto scenico da brividi, in un vortice di sogni, giochi, racconti, sguardi e rimpianti che vorresti non finisse mai.

La Paulson, sempre molto brava e attenta, con questo film decide di salire ancora più in alto. Duplass è semplicemente un dono, un grande sceneggiatore e uno dei migliori attori in circolazione.