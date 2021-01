Ecco i film più belli che arriveranno nel 2021 in sala e in streaming!

Il 2021 è appena arrivato e moltissimi film ci delizieranno quest’anno…ma quali sono quelli più attesi?

Diabolik

I registi Manetti Bros non sono potuti uscire al cinema il 25 dicembre del 2020 ma lo faranno sicuramente nell’anno nuovo con la loro versione del mitico ladro assassino creato dalla penna delle sorelle Giussani. Remake del capolavoro di Bava del 1968, gli attori sono Luca Marinelli e Miriam Leone nei rispettivi panni di Diabolik ed Eva Kant, Valerio Mastandrea è l’ispettore Ginko.

No time to die – bond 25

Anche questo rinviato al 2021, dopo che si aspettava l’uscita nell’estate dell’anno scorso. No time to die, il 25simo film su 007, è da mesi sulla bocca di tutti.

Daniel Craig per l’ultima volta nei panni di James Bond, la star Ana de Armas come bondgirl e il premio Oscar Rami Malek come spietato criminale da abbattere.

Matrix 4

18 anni dopo la conclusione della trilogia sci-fi che ha dato loro successo, le sorelle Wachowski porteranno in sala e in streaming ancora un film con le superstar Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss in Matrix 4. In molti sospettano di un’opera mediocre e derivativa per “spremere” i pochi soldi che il brand può ancora guadagnare. Lo sarà davvero?

Black widow

Stessa sorte di No time to die, Black Widow, primo film della fase 4 del Marvel Cinematic Universe, arriverà al pubblico con quasi un anno di ritardo. Il prequel sul passato da spia sovietica della Vedova nera, interpretata da Scarlett Johansson, è tutto da scoprire. Ad affiancarla c’è la talentuosa nominata agli Oscar Florence Pugh.

Dune

Film sulla bocca di tutti per il polverone social alzato dal regista Denis Villeneuve che “costringerà” la Warner Bros a mandare il film prima in sala che sulla piattaforma streaming Hbo Max, Dune è uno tre film più attesi del 2021.

Tratto dal romanzo fantascientifico e filosofico di Frank Herbert, Villeneuve cerca di esprimere il suo genio e vincere la scommessa di mettere in scena una storia letteraria e difficile, sfida già persa dal visionario David Lynch nel 1984.

John Wick 4

In pochi anni la trilogia dei film di John Wick, assassino inarrestabile ed affascinante interpretato da Keanu Reeves, ha avuto incassi da capogiro e viene considerata una delle migliori per scene action e combattimenti all’ultimo sangue. Keanu tornerà ancora nel 2021 per il quarto capitolo. Del progetto ancora non si sa nulla, ma noi rimaniamo all’erta…

The batman

Dopo il disastro recente della Warner Bros nel trasporre le vicende del mondo dei supereroi (con l’eccezione di Joker di Todd Philips con il premio Oscar Joaquin Phoenix), il brand di Batman viene risollevato con The Batman, film diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson protagonista nei panni del Cavaliere nero, il vigilante di Gotham più famoso della storia del fumetto. Lo attendiamo tutti in sala!

Ghostbuster legacy

Vi ricordate il cult Ghostbuster del 1984 di Ivan Reitman? Dopo 17 anni il figlio del regista Reitman, Jason, si mette dietro la macchina da presa per riportare al successo uno dei cult più amati degli anni ’80. Ovviamente gli interpreti storici non saranno i protagonisti (Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis), e saranno i mentori di un nuovo gruppo di ragazzi che dovranno imprigionare temibili fantasmi…

Eternals

Dopo Avengers: end game e la sconfitta di Thanos, l’universo cinematografico dell’MCU deve ripartire. Per i prossimi quattro anni sono stati annunciati diversi film ma l’interesse di molti va su Eternals, pellicola supereroistica dove si mostrerà la vita di ancestrali divinità, “gli Eterni”, che devono sconfiggere “I devianti”, entrando in contatto sul pianeta terra. Nel cast c’è Angelina Jolie e Richard Madden (Rob Stark ne Il trono di Spade).

Zack Snyder’s Justice league

Nel 2017 approdava in sala Justice League, film che ha sancito la fine del progetto dei film supereroistici della Warner Bros, chiamato DCEU. Al tempo il regista Zack Snyder girò solo parte della pellicola per poi essere rimpiazzato da Joss Wedon.

Dopo anni di polemiche e grazie alla petizione online sostenuta da migliaia di fan, Snyder (regista di 300 e Batman vs Superman) ha avuto il permesso di rimontare il film, rigirando e aggiungendo due ore alla durata del film uscito in sala. Nel 2021 uscirà la Zack Snyder’s Justice league, che da film è diventata una mini serie, disponibile sulla piattaforma Hbo Max.