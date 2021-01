Cry Macho: Clint Eastwood ha finito le riprese del nuovo film

Le riprese sul set di Cry Macho, l'ultimo film di Clint Eastwood, sono terminate

Deadline, una delle più importanti testate online americane sul cinema, afferma come Clint Eastwood abbia terminato le riprese del suo nuovo film, Cry Macho. Alla realizzazione del film ovviamente c’è la collaborazione della Warner Brothers, anche perché gli uffici della casa di produzione di Clint Eastwood, cioè la Malpaso, sono situati proprio all’interno degli studios della Warner.

La pellicola è prodotta da Al Ruddy e Jessica Meier insieme a Tim Moore e alla Malpaso, di proprietà di Eastwood. É stato anche coinvolto N. Richard Nash, autore del romanzo da cui il film è tratto, e che ha lavorato alla sceneggiatura insieme a Nick Schenk (già responsabile degli script di altri due film del regista, Gran Torino e Il corriere – The Mule).

Le ultime novità sul film

Nel film, diretto e interpretato dallo stesso regista, il pistolero de Il buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone, Eastwood sarà un’ex star di rodeo che dopo il fallimento della carriera mette su un’allevamento di cavalli.

Nel 1978 il protagonista accetta un lavoro pericoloso, in cui deve riportare a casa il figlio di un suo vecchio datore di lavoro. Durante il viaggio dal Messico al Texas, Eastwood e il ragazzo dovranno affrontare diversi ostacoli sul loro cammino, imparando a conoscersi meglio.

Clint Eastwood, classe 1930, vince la scommessa di completare il film nel mezzo del Covid-19, e con il suo Cry Macho è diventato la star più anziana a dirigere e interpretare un film nella storia del cinema. Cry Macho, come tutti gli altri lungometraggi del listino Warner del 2021, sarà distribuito sia in sala al cinema che in streaming su HBO Max.