Harry Potter: Rupert Grint tornerà a essere Ron?

L'attore di Ron nella saga Harry Potter in una dichiarazione riaccende la speranza sul suo ritorno nel ruolo

J.K Rowling con una penna e tanta fantasia ha creato il mondo di Harry Potter, diventando uno dei franchise più amati di tutto il mondo. Sia i libri che i film, il primo arrivato in sala nel lontano 2001, da vent’anni continuano a mietere un successo commerciale fuori dall’ordinario, avendo segnato la generazione dei ragazzini degli anni ’90.

La saga cinematografica degli 8 film si è conclusa nel 2011, con Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 (l’ultimo libro è stato portato al cinema in due parti per via della lunghezza del romanzo), e nulla sembra indicare qualche nuovo progetto sulle sorti del maghetto Harry Potter e i suoi amici Ron ed Hermione.

Ma nei giorni scorsi è circolato un rumors per cui i membri del cast originale sarebbero in ballo per tornare a interpretare i loro celebri personaggi in una versione per il cinema del libro Harry Potter e la maledizione dell’erede: l’opera teatrale scritta da J.K Rowling e messa in scena il 30 luglio del 2016 al Palace Theatre di Londra, dove Harry, Ron e Hermione appaiono da adulti a badare ai rispettivi figli in nuove magiche avventure.

Tanti fan della saga letteraria e cinematografica continuano a sognare il ritorno del cast.

Rupert Grint, l’attore britannico che ha interpretato Ron Weasley, è stato intervistato di recente per l’uscita della seconda stagione della serie Servant su AppleTv+, ha parlato anche della saga di Harry Potter e di un possibile ritorno nel ruolo:

«Mai dire mai – ha detto Grint ai microfoni di ComicBook – Harry Potter è stata una parte enorme della mia vita e sono molto affezionato a quel personaggio e alle loro storie.Un ritorno? Non so in che modo potrebbe succedere, ma sì, vedremo».

Difficile pensare a nuovi adattamenti cinematografici che possano portare Rupert Grint, Emma Watson e Daniel Radcliffe sul set dopo gli eventi di Harry Potter e i Doni della Morte, soprattutto in assenza di nuovi libri da parte della scrittrice Rowling. Ma per i fan sognare non è vietato.

Al momento la Rowling è concentrata al terzo capitolo di Animali Fantastici, la nuova saga sul mondo di Harry Potter, in arrivo al cinema il 14 luglio 2022 (nuova data d’uscita fissata dopo il rinvio per l’emergenza Covid-19).