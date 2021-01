L'attrice interprete di Julie nella storica serie di Charlie's Angels nei primi anni 80' è venuta a mancare a 65 anni

Tanya Roberts è morta a 65 anni. Sfortunatamente ci ha lasciato l’attrice di cinema e televisione nota soprattutto per quello di Julie Rogers in Charlie’s Angels, serie televisiva di 16 episodi in cu i l’attrice compare fra il 1980 e 1981.

Secondo le prime notizie, la Roberts è svenuta la sera della vigilia di natale ritornando casa dopo la solita passeggiata con il cane. Trasferita subito in ospedale in terapia intensiva, la donna non si è più ripresa. Al momento non si hanno notizie sulla causa del decesso.

Nata nel 1955, già da ragazzina ha sempre dimostrato un certo “caratterino”: a quindici anni si è sposata per la prima volta, facendo una vita nomade come autostoppista in giro per gli Stati Uniti, per poi essere riportata a casa grazie all’intervento e l’opposizione della madre, con l’annullamento del matrimonio.

Negli anni 70′ il secondo matrimonio con Barry Roberts e l’inizio della carriera da attrice. In televisione, dopo una serie di ruoli minori e da guest in altre serie tv, arriva la consacrazione con il ruolo di Julie Rogers in Charlie’s Angels.

Il suo personaggio arriva nella quinta e ultima stagione della serie di successo.

Vista la notorietà avuta in Charlie’s Angels, tra il 1984 e il 1985 diventa la protagonista dei film Sheena, regina della giungla e soprattutto 007 – Bersaglio mobile, l’ultimo capitolo di 007 con Roger Moore protagonista.

Il film affianco a Roger Moore sarà il punto più alto della sua carriera, che comunque continuerà sia in televisione che al cinema in ruoli minori. Da sottolineare la prova dell’attrice nella comedy That’s 70′ Show, ultima sua apparizione sullo schermo in onda tra il 1998 e il 2006 sulla Fox.