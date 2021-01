David Hasselhoff vende online l'auto usata nella serie cult degli anni '80

In queste ore si sono offerti 475.000 dollari (fino a poche ore fa erano 450.000) per l’automobile più famosa delle serie televisive americane. David Hasselhoff ha messo all’asta la sua personale riproduzione di K.I.T.T.

, cioè l’iperteconologica auto al centro della vicende di Supercar, in cui Hasselhoff interpreta il protagonista Michael Knight.

La vettura è disponibile online su Live Auctioneers e chi vincerà l’asta avrà l’onore di incontrare l’attore che la consegnerà personalmente a chi se la aggiudicherà. L’asta si concluderà il prossimo 23 gennaio.

Supercar, la serie tv

Supercar è andata in onda dal 1982 al 1986 sul canale nazionale statunitense NBC.

La trama della serie è incentrata sul poliziotto Michael (Hasselhoff) a cui veniva salvata la vita da Wilton Knight e da Devon Miles della “Fondazione Knight”.

Al protagonista venivano dati un nuovo volto e identità. Il protagonista Micheal per sdebitarsi si impegnava in pericolose missioni in modo da dare un valido aiuto alla fondazione che lo ha strappato dalla morte.

Nella serie si utilizzava la K.I.T.T. (Knight Industries Two Thousand), un’auto (una Pontiac Firebird Trans Am) con un computer a bordo supertecnologico dotato di un’avanzata intelligenza artificiale, ovviamente munita di trucchi alla James Bond per saltare i crepacci di decine di metri e raggiungere velocità molto elevate.