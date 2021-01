Johnny Depp: una donna irrompe e ruba in casa dell’attore

Una donna senzatetto irrompe in casa della star hollywoodiana. La ladra è stata arrestata

Per Johnny Depp non c’è pace, ogni giorno viene coinvolto in uno scandalo diverso. Dopo le questioni giudiziarie con l’ex moglie Amber Heard, che gli ha fatto perdere il ruolo nella saga di Animali fantastici, la polizia ha comunicato alla star di un’effrazione di una donna nella villa del divo a Hollywood Hills.

L’accaduto

Secondo le fonti si tratta di una senzatetto fuggita dalla dimora dell’attore prima dell’arrivo della polizia. Le forze dell’ordine hanno poi ritrovato la donna e arrestata nelle vicinanze.

L’effrazione sarebbe collegata anche a un altro furto con scasso nello stesso celeberrimo quartiere di Los Angeles. Che il nesso fra i due casi ci sia o meno, gli agenti, per il momento, non hanno rivelato alcun oggetto rubato dalla residenza dell’attore, nonostante le indagini continuino senza sosta.

Mentre si consumava l’effrazione, Johnny Depp non era presente in casa, fortuna che il sistema di sicurezza abbia funzionato a dovere. Depp non ha rilasciato dichiarazioni sull’argomento, forse per le polemiche ed i pettegolezzi che scrivono di lui su tutte le testate del mondo.

Gli scandali del 2020

Johnny Depp lo scorso novembre si è dimesso dal franchise di Animali Fantastici, prequel dei film di Harry Potter.

La ragione è stata la sconfitta nella causa intentata dall’attore contro il tabloid The Sun, che a riguardo della vicenda matrimoniale Deep-Amber Heard, aveva accusato apertamente la star.

La corte ha dato ragione al tabloid, visto che non ci sono prove della calunnia e definendo l’attore “un picchiatore di mogli”. Ovviamente la Warner Bros, casa di produzione dei film di Animali Fantastici, ha richiesto ufficialmente il licenziamento.

Johnny Depp ha commentato così su Instagram:

«Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno donato il loro sostegno e la loro lealtà. Sono stato umiliato e commosso dai vostri numerosi messaggi di amore e preoccupazione e desidero farvi sapere che mi è stato chiesto di dimettermi dalla Warner Bros. dal mio ruolo di Grindelwald in Animali fantastici e ho rispettato e accettato tale richiesta».

E in occasione dell’arrivo del 2021 il divo ha scritto: «Quest’anno è stato così difficile per così tante persone. Brindiamo in anticipo ad un tempo migliore. Buone feste a tutti! Il mio amore e rispetto per tutti voi. Eternamente, JD».