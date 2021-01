Gwyneth Paltrow tornerebbe a recitare per un film…sexy

L'ex moglie del front man dei Coldplay, torna di un possibile ritorno sulle scene. Ma a un sola condizione...

Gwyneth Paltrow, premio Oscar per Shakespeare in Love e interprete di Pepper Potts nel MCU, aveva ufficializzato il suo addio alle scene, sostenendo di averne abbastanza della recitazione. «Parte del lavoro è essere sempre giudicata dal pubblico. Essere criticata per tutto ciò che fai, dici o indossi.

Sono al centro dell’obiettivo da quando ho 26 anni… è ora di dire basta».

Infatti l’attrice ha voltato pagina dedicando anima e corpo al suo marchio di lifestyle spiritoso e creativo Goop. Dopo le “candele che odorano come la mia vagina” e la fantastica tavola Ouija glitterata – perfetta per evocare i demoni più fashion dell’Inferno -, la bella attrice nata a Los Angeles ha lanciato sul mercato un nuovo prodotto del suo brand Goop: un libro da colorare dedicato alla vulva.

La dichiarazione

L’attrice l’ha dichiarato al talk su youtube No Filter with Naomi, condotto dall’ex modella Naomi Campbell: «Se mio marito scrivesse qualcosa e mi volesse, allora lo farei… Sai, mai dire mai.

Mi piacerebbe risalire sul palco un giorno, amo davvero recitare a teatro».

La Paltrow ha anche confessato di voler tornare ad una sola condizione: «Solo se potessi scop*** lo scrittore». Una battuta hot per dire, di fatto, che tornerebbe solamente in un progetto del marito Brad Falchuk, scrittore e produttore. Come nella serie tv di Netflix The Politician, creata e gestita dal suo compagno, proprio a conferma delle sue parole.