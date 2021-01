I primi scatti dal set di Space Jam 2, in uscita nel 2021

È arrivato online il trailer che mostra alcune scene dei prossimi film in uscita della Warner Bros., tra cui Godzilla vs. Kong, Space Jam: A New Legacy e Mortal Kombat.

Le anticipazioni sui film del 2021 del catalogo Warner non si esauriscono con il trailer ma si ci aggiunge anche un footage di 30 secondi dal titolo Same Day Premieres, nel quale HBO Max, la piattaforma di WarnerMedia, ha messo spezzoni tratti da Godzilla vs.

Kong, Mortal Kombat e Space Jam 2.

Oltre che The Suicide Squad, diretto e gestito da James Gunn, King Richard con Will Smith, The Little Things, Who Wish Me Dead con Angelina Jolie e anche il nuovo film di Clint Eastwood Cry Macho, Judas and the Black Messiah e The Many Saints of Newark.

Il breve filmato del sequel di Space Jam ci mostra la star NBA LeBron James e l’iconico leader dei Looney Tunes Bugs Bunny.

In questo 2021 la Warner Bros. rivoluzionerà la storia dell’azienda debuttando contemporaneamente sia su HBO Max che nei cinema, decisione presa a causa del Covid-19 e già applicata con l’uscita in streaming nel natale del 2020 di Wonder Woman 1984, secondo film della regista Patty Jenkins sull’eroina fumettistica Wonder Woman interpretata dalla modella e l’attrice Gal Gadot.