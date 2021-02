Gina Carano commenta il licenziamento da The mandalorian

L'ex attrice di Cara Dune nella serie tv The mandalorian commenta il suo brusco licenziamento da parte della Disney

“Non potremmo essere più entusiasti di lavorare con Gina Carano, un talento incredibile licenziata da Disney e Lucasfilm per aver offeso la Sinistra Autoritaria di Hollywood. Esistiamo per questo motivo: fornire un’alternativa non solo ai consumatori, ma anche ai creatori che rifiutano di inchinarsi alla mafia,” ha commentato il co-fondatore del sito Ben Shapiro.

“Non vediamo l’ora di mostrare agli americani che la amano il talento di Gina, e di mostrare a Hollywood che se vuole continuare a cancellare chi la pensa diversamente non farà altro che aiutarci a costruire l’Xwing che abbatterà la Morte Nera”.

Così aveva commentato ufficialmente la Disney , licenziando Gina Carano dal cast di The Mandalorian. In giornata la Carano rompe il silenzio e annuncia di essere già al lavoro su un nuovissimo progetto in collaborazione con il sito conservatore The Daily Wire.

“The Daily Wire mi sta aiutando a realizzare uno dei miei sogni – sviluppare e produrre un film tutto mio”, spiega alla testata americana di Deadline,”Ho gridato e la mia preghiera è stata ascoltata.

Sto mandando un messaggio diretto di speranza a chiunque tema di essere cancellato dalla mafia totalitaria. Ho appena iniziato a utilizzare la mia voce, che non è mai stata così libera, e spero di ispirare altre persone a fare la stessa cosa. Non possono cancellarci se non glielo permettiamo”.

Infatti la Carano reciterà e produrrà il film in questione, con un ruolo da protagonista nell’intero progetto. Il film, di cui ancora non si sa nulla, verrà distribuito dal sito sulla propria piattaforma, prodotto in collaborazione con la Bonfire Legend di Dallas Sonnier (Bone Tomahawk).

Nonostante la Carano sia stata “scaricata” anche dalla sua storica agenzia UTA, non accetta di far cadere la sua carriera nel dimenticatoio.