A distanza di vent'anni si ricorda un commovente dietro le quinte del primo film della saga uscito nel 2001

Nel 2001 usciva in sala Harry Potter e la pietra filosofale, film che ha inaugurato una delle serie cinematografiche più amate. Basata sui romanzi di J.K. Rowling, la saga ha debuttato esattamente vent’anni fa.

Nonostante tutto questo tempo vengono fuori diversi aneddoti sul set.

L’ultimissimo è stato condiviso da David Heyman, produttore di tutta la saga, che ha ricordato un curioso dietro le quinte del film del 2001 diretta da Chris Columbus.

La dichiarazione

La scena incriminata nell’aneddoto è quella in cui Harry Potter (Daniel Radcliffe) saluta Hagrid (Robbie Coltrane) alla stazione ferroviaria di Hogsmeade.

“Ho capito di avere qualcosa di speciale quando ho letto il libro per la prima volta. Lo amavo. Mi ha commosso. Me ne sono innamorato prima che fosse pubblicato. Non dimenticherò mai quando mi trovavo sul set mentre veniva girata l’ultima scena della Pietra filosofale in cui Hagrid e Harry si salutano alla stazione ferroviaria di Hogsmeade.

Dan (Radcliffe, ndr) indossava queste lenti a contatto per rendere i suoi occhi verdi ma ha avuto una reazione allergica. I suoi occhi erano rossi e gonfi e quindi abbiamo pensato di poter aggiungere quel verde digitalmente, anche se alla fine abbiamo deciso di non farlo perché sembrava troppo artificiale. Ma gli occhi di Dan erano gonfi e rossi, e quindi erano piuttosto appropriati per la scena in cui stava dicendo addio ad Hagrid“.