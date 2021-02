La star francese de La pantera Rosa è sotto accusa per una possibile violenza sessuale

Gérard Depardieu è sotto inchiesta per stupro e violenza sessuale. L’attore, che nega tutte le accuse a lui rivolte, sarebbe stato colpevole del fatto nell’estate del 2018 tra il 7 e il 13 agosto ai danni di una giovane attrice, il cui nome però è rimasto anonimo secondo le fonte giudiziaria all’agenzia AFP.

La denuncia sarebbe arrivata già sul finire dell’ agosto 2018, indicando come teatro dell’aggressione, perpetrata due volte, la casa parigina della star.

Inizialmente l’indagine era stata archiviata dalla procura perché i diversi accertamenti non avevano “consentito di caratterizzare i reati denunciati in tutti i loro elementi costitutivi”. Ma grazie alla perseveranza del legale della ragazza, il procedimento è stato riaperto.

Hervé Témime, l’avvocato di Depardieu, afferma a gran voce come l’attore francese neghi tutto e “contesti totalmente i fatti di cui è accusato”.

Una fonte rivela che Depardieu è molto amico della famiglia della vittima e che tra i due non ci sarebbero legami professionali.

Gérard Depardieu è un’icona del cinema francese, da L’ultimo metrò e La signora della porta accanto di François Truffaut, fino a opere italiane come Novecento di Bernardo Bertolucci a Ciao maschio di Marco Ferreri.

Nel 1990 ha vinto il premio come miglior attore al Festival di Cannes per Cyrano de Bergerac di Jean-Paul Rappeneau, oltre che molti altri riconoscimenti per una carriera di successi.