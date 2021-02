Ecco la lista delle novità di Netflix per il mese di Marzo

Ecco le uscite di Marzo della piattaforma di Netflix. Incominciamo con le serie tv.

Sky Rojo – 19 marzo

I creatori de La casa di carta tornano con una nuova serie che mischia action e tanto umorismo. Tre donne (Coral, Wendy e Gina) sono in fuga perché ricercate da Moisés e Christian, gli scagnozzi di Romeo, il protettore e proprietario del Club delle Spose dove lavoravano.

Waffles + Mochi – 16 marzo

Nella Terra del cibo congelato, ci sono Waffles e Mochi, due amici che condividono il grande sogno di diventare chef.

Ma arrivano diversi problemi quando i due incominciano a lavorare in un supermercato, i due “gustamici” li aspetta l’avventura culinaria della loro vita. Riusciranno i due nell’impresa grazie all’aiuto della signora Obama?

Il leader – 10 marzo

Nel sud della Francia, Franck, regista di video musicali, s’infiltra in un quartiere violento per riprendere la vita del leader di una gang del narcotraffico che però vuole diventare un nome grosso della scena rap.

Un thriller found footage a ritmo serrato.

Escono anche la 4 stagione della nota serie Riverdale e Last Chance U: Basketball il 10 marzo. Il 12 arriva La coppia quasi perfetta, Country Comfort il 19 marzo e DOTA: Dragon’s Blood, che approda il 25 marzo.

Per quello che riguarda le serie televisive.

Paper lives – 12 marzo

Mehmet è il gestore di una discarica in una Istanbul contemporanea colpita dall’emigrazione. Un giorno l’uomo scopre un bambino di otto anni nascosto nel sacco dei rifiuti del suo amico Gonzales e cercando di ritrovare la sua famiglia conoscerà meglio il bambino…

Altre uscite ce ne sono. Il 1 marzo Biggie: I Got a Story to Tell, il 5 La sentinella (5 marzo) e il 17 marzo Operazione Varsity Blues: scandalo al college. Chiudono Get the Goat il 18 marzo, A Week Away e soprattutto Martin Eden.