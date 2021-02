Sparatoria a Hollywood: rapiti i cani di Lady Gaga

I cani della cantante più trasgressiva del mondo hanno rischiato di morire in una sparatoria ad Hollywood

Mentre Lady Gaga visita Roma per girare House of Gucci, nuovo film sull’omicidio di Maurizio Gucci, con il ruolo di Patrizia Reggiani, a Los Angeles si è sfiorata una tragedia che la riguarda.

Ryan Fischer, il suo dog sitter e grande amico della Germanotta, è stato aggredito da due malviventi che hanno rapito due dei suoi tre bulldog francesi.

Fisher è stato colpito al petto da un colpo di pistola al petto ma la sua situazione è stabile e non rischia la vita.

Entertainment Tonight riferisce che Lady Gaga sarebbe “fuori di sè” per quanto accaduto, preoccupata per le condizioni di salute dell’amico e per la sorte dei due animali rapito. La star avrebbe addirittura offerto mezzo milione di dollari perché le vengano restituiti e in maniera assolutamente anonima (ha anche diffuso sui media l’email a cui scrivere per la restituzione).

La polizia ha diffuso un video dove si mostrano i filmati delle telecamera di sicurezza dove si mostra l’aggressione.

Nel filmato si vede Fischer che, prima affiancato da una macchina, viene poi fermato da i due malviventi.

Si sente uno sparo e Fischer si accascia a terra, mentre i due criminali rapiscono Koji e Gustav, mentre il terzo cagnolino, Asia, torna di corsa dal ragazzo.

Le forze dell’ordine stanno ancora indagando, anche se non si è certi che i due sapessero che i cani appartenessero ad una star come Lady Gaga, considerato che i Bulldog Francesi sono piuttosto costosi.