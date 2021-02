Amazon Prime Video lancia una sfida ai fan della saga di 007

L’uscita di No time to die è ormai diventata una leggenda metropolitana perché il Covid-19 ha fatto slittare la data di uscita di oltre un anno (quella prevista era nell’estate del 2020)

Quando No Time To Die uscirà in sala questo autunno (novembre 2021) segnerà il 25° film della saga di 007, la spia inglese James Bond.

Ora però i fan possono chiedere di essere pagati per guardare tutti i film del loro beniamino prima dell’uscita dell’ultimo film con Daniel Craig. Si possono vincere 1000 dollari.

Il sito Nerd Bear sta cercando il fan di James Bond pronto per accettare questa scommessa: 24 film, sei protagonisti nei panni di Bond e un’incredibile maratona di oltre 50 ore . Il candidato perfetto deve essere un appassionato del franchise, maggiorenne e con grande attenzione per tutti i dettagli e le curiosità della saga.

Il regolamento informa anche come i candidati devono avere un periodo di 30 giorni per guardare tutti i 24 film ufficiali di Bond, aggiornando quotidianamente lo staff del sito attraverso i propri account social. Chi verrà scelto vincerà una carta regalo Amazon da 100 dollari, per noleggiare tutti i film, e un pagamento di 1000 dollari!

Le domande per questo contest molto particolare sono ufficialmente aperte sul sito di Nerd Bear, in esclusiva per i cittadini americani e/o persone residenti negli Stati Uniti, e chiuderanno a mezzogiorno del 16 aprile 2021.