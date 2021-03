Tua per sempre, l'ultimo dei tre film basati su di un romanzo bestseller del 2017, è ora su Netflix

Tua per sempre è una storia d’amore tra due adolescenti che si chiamano Lara Jean e Peter Kavinsky. È il terzo capitolo, con sempre colpi di rom-com e cupcake. Una commedia romantica che riesce ad incontrare il gusto di tante persone, soprattutto adolescenti.

Il film è uscito il 12 febbraio scorso sulla piattaforma Netflix.

Tua per sempre

Nonostante questa rielabori un sacco di cliché, riesce ad incontrare ancora il gradimento del pubblico.

Il film ha un doppio piano di lettura. Da una parte c’è la difficoltà di realizzare i propri piani personali nella vita. Il ricordo dell’idea di rimanere con i piedi per terra, perché non si può sapere che fine facciamo nel futuro.

Dall’altro, c’è una piccola speranza di fondo, ovvero la possibilità di realizzare i propri desideri. Questo aspetto viene incontro alle menti più giovani, agli adolescenti di cui non si vuole deludere le aspettative.

Lara Jean è ad un bivio. Scartata l’idea di Berkley dopo Stanford, per la giovane si apre una nuova idea. New York, la città che non dorme mai, è fonte d’ispirazione per una sua carriera futura di scrittrice.

Il suo compagno Kavinsky, invece, ha già ottenuto l’accesso a Stanford. Quindi i due dovranno venire a patti, ciascuno dovrà sacrificarsi per far piacere all’altro.