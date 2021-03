Su Netflix è stato appena caricata una nuova docu serie per gli amanti del true crime: Omicidio tra i mormoni.

Omicidio tra i mormoni: la docu serie true crime

Questa nuova docu serie divisa in tre episodi ripercorre il drammatico evento che nel 1985 colpì duramente la comunità mormone di Salt Lake City (Utah): una serie di ordigni rudimentali scoppiano uccidendo due persone e ferendone gravemente una terza.

La vicenda si infittisce nel momento in cui all’interno dell’auto del ferito, un collezionista di documenti rari in bilico tra la vita e la morte, viene trovata una raccolta di manoscritti tra i quali spicca “Lettera della salamandra bianca”. Questo misterioso artefatto farà tremare la Chiesa mormone per via dei contenuti che metterebbero in discussione i principi fondanti del culto e al quale potrebbero essere collegati gli attentati.

“Omicidio tra i mormoni” è stato diretto da due registi che sono cresciuti all’interno della comunità mormone: Jared Hess (Napoleon Dynamite) e Tyler Measom (An Honest Liar).

Durante un’intervista parlando della serie hanno dichiarato: “Per un’intera generazione cresciuta seguendo i dettami dei mormoni, noi compresi, la storia degli attentati del 1985 a Salt Lake City resterà per sempre parte della mitologia della nostra cultura. È stato un episodio tragico e complesso della storia recente dello Utah: due persone innocenti hanno perso la vita e innumerevoli altre sono state ingannate”.