La nota popstar di Poker face sul set del nuovo film, House of Gucci

Lady Gaga è una popstar di fama mondiale che da anni si è anche lanciata nel mondo del cinema, soprattutto con A star is Born del 2018 , al fianco di Bradley Cooper.

Nel suo nuovo film House of Gucci, diretto da Ridley Scott, interpreta Patrizia Reggiani con un look quasi irriconoscibile.

La trama del film tratterà dell’omicidio di Maurizio Gucci (interpretato da Adam Driver), commissionato proprio dalla ex moglie Patrizia Reggiani.

Sul set, in una scena che evidentemente racconta ancora un momento di accordo nel matrimonio dei Gucci, Lady Gaga e Adam Driver si abbracciano, sulla terrazza della baita a bordo pista.

Driver indossa un completo da neve bianco, con il maglione a collo alto, come mostra anche la foto postata direttamente da Lady Gaga sul suo profilo Twitter.

In altri scatti rubati Lady Gaga è in un’altra scena con una lussuosa e appariscente tuta da sci rosso fiammante.

Il film di Ridley Scott racconta la tremenda vicenda di Patrizia Reggiani, soprannominata dai media “Vedova nera”, ex moglie di Maurizio Gucci e mandante del suo omicidio, avvenuto nel 1995.

La Reggiani è rimasta in carcere per 18 anni, con il rilascio nel 2016. La sceneggiatura è tratta dal romanzo The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour e Greed di Sara Gay Gorden.