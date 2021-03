Ecco le nomination dei Razzi Awards, i "cugini" degli Oscar, con i peggiori film dell'anno appena passato

Ci sono gli Oscar, i migliori film scelti dall’Academy americana, e ci sono i Razzie Awards con le peggiori pellicole, quelle che hanno messo più in imbarazzo il pubblico ed i critici.

Prima di mettere l’elenco delle categorie, facciamo un piccolo riassunto.

Il più nominato, con sei candidature ciascuno, sono 365 giorni, film polacco di Netflix sulla falsariga di Cinquanta sfumature, e il remake Dolittle con Robert Downey Jr..

Tra gli altri candidati di spicco troviamo anche attrici oggettivamente valida con una lunga carriera come Anne Hathaway per Il suo ultimo desiderio e Le Streghe e Glenn Close per Elegia americana.

La cerimonia delle premiazioni saranno sabato 24 aprile 2021. Ecco qui le categorie più importanti:

Peggior film

365 giorni

Absolute Proof

Dolittle

Fantasy Island

Music

Peggior attore

Robert Downey, Jr.: Dolittle

Mike Lindell: Absolute Proof

Michele Morrone: 365 giorni

Adam Sandler: Hubie Halloween

David Spade: La Missy sbagliata

Peggior attrice

Anne Hathaway: Il suo ultimo desiderio e Le Streghe

Katie Holmes: The Boy 2: La maledizione di Brahms e The Secret: La forza di sognare

Kate Hudson: Music

Lauren Lapkus: La Missy sbagliata

Anna-Maria Sieklucka: 365 giorni

Peggior attrice non protagonista

Glenn Close: Elegia americana

Lucy Hale: Fantasy Island

Maggie Q: Fantasy Island

Kristen Wiig: Wonder Woman 1984

Maddie Ziegler: Music

Peggior attore non protagonista

Chevy Chase: The Very Excellent Mr. Dundee

Rudy Giuliani: Borat: Seguito di film cinema

Shia LeBeouf: The Tax Collector

Arnold Schwarzenegger: Iron Mask

Bruce Willis: Breach, Hard Kill e Survive the Night

Peggior regista

Charles Band: Tutti i tre film di Barbie & Kendra

Barbara Bialowas e Tomasz Mandes: 365 giorni

Stephen Gaghan: Dolittle

Ron Howard: Elegia americana

Sia: Music

Peggior sceneggiatura

365 giorni

Tutti i tre film di Barbie & Kendra

Dolittle

Fantasy Island

Elegia americana

Peggior remake, sequel o copia

365 giorni

Dolittle

Fantasy Island

Hubie Halloween (remake/copia di Ernest e una spaventosa eredità)

Wonder Woman 1984