Il film di James Cameron del 2009 diventa di nuovo il film che ha incassato di più nella storia del cinema

Con 2 miliardi e 700 milioni di euro, Avengers: End Game, il film più importante della Marvel, aveva scalzato Avatar di James Cameron come miglior incasso al botteghino della storia del cinema.

Ma con una nuova uscita Avatar torna nelle sale cinesi, ed escludendo l’inflazione si riprende il primato che era stato suo per oltre 10 anni, aggiungendo biglietti strappati e toccando i 2 miliardi e 800 milioni di euro.

Sia Avatar che Avengers: end game sono di proprietà della Disney e per spingere gli incassi ha deciso di usare tutte le ultime tecnologie come l’IMAX e del 3D in Cina per ripopolare le sale di tutto il mondo con i film più amati, nonostante la capienza ridotta.

Gli ultimi progetti di Cameron

Avatar è stato l’ultimo film del noto regista James Cameron (Titanic e i primi due capitoli di Terminator) che crede davvero nel progetto. Infatti Cameron nei prossimi anni non si occuperà altro che dei sequel di Avatar, il primo sarà Avatar 2 in uscita nel 2022 (con Avatar 3 nel 2024, Avatar 4 nel 2026 e Avatar 5 nel 2028, tutti nel mese di dicembre).

Le riprese sul set, non quelle fatte in CGI con il computer, rimangono nell’affascinante regione della Nuova Zelanda, mentre la componente digitale viene realizzata a Los Angeles.

Cameron ha parlato della possibilità di proiettare i film con una nuova tecnologia 3D che non richiede i famosi occhiali, ma conferme degli addetti ai lavori non ne sono state rilasciate.