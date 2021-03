Heath Ledger ha fatto Joker in Il cavaliere oscuro perché…

Il premio Oscar di Joker de Il cavaliere oscuro accettò il ruolo per una ragione molto particolare

Heath Ledger è morto il 22 gennaio 2008, pochi mesi dopo le riprese de Il cavaliere oscuro, film scritto e diretto da Christopher Nolan. Per la sua interpretazione Ledger ha vinto il Premio Oscar postumo al miglior attore non protagonista del 2009, con l’elogio da critica e pubblico di tutto il mondo.

L’attore scelse il ruolo per una sola ragione.

Come rivelò in un’intervista a The Hollywood Reporter, Heath Ledger disse prima di morire di aver accettato il ruolo il Joker dopo aver amato Batman Begins, primo film della trilogia sull’uomo pipistrello dello stesso Christopher Nolan.

L’attore raccontò al tempo: “L’unico motivo per cui non ho mai amato i fumetti è legato al fatto che io sia cresciuto con tante ragazze. Quindi, in giro, c’erano davvero pochissimi fumetti su Batman, praticamente nessuno. Al contrario, però, c’erano tanti Archie. Questo è il motivo per cui non avevo mai letto Batman.

Poi, però, ho visto Batman Begins e mi sono innamorato. E interpretare il Joker era un’occasione davvero troppo succulenta.

Quindi, quando Christopher Nolan è venuto a propormi il ruolo, mi ha detto di aver costruito il film sul mio personaggio. Abbiamo iniziato uno scambio di idee e tutto è andato molto bene”.

L’attore è noto per aver interpretato anche 10 cose che odio di te, Il patriota, Il destino di un cavaliere, Le quattro piume, I segreti di Brokeback Mountain, Io non sono qui e Parnassus, di cui, però, non è arrivato a completare le riprese.