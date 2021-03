47 Ronin non fu esattamente memorabile, eppure Universal e Netflix hanno unito le forze per girare un sequel che uscirà prossimamente per la grande N

47 Ronin è un film datato 2013 del regista Carl Rinsch. La pellicola fu scritta da Chris Morgan e Hossein Amini e vedeva protagonista un Keanu Reeves in versione samurai. Realizzato con un importante budget di circa 200 milioni di dollari e anticipato da un’altisonante campagna pubblicitaria, il film fu un fiasco.

Dal punto di vista degli incassi, infatti, non raccolse che 151 milioni di dollari al box office, di cui 38 negli Stati Uniti.

Evidentemente, però, Netflix ci ha visto del potenziale tanto che, in collaborazione con Universal Studios, è pronta a girarne il sequel.

In realizzazione il sequel di 47 Ronin

Si sa abbastanza poco di questo sequel, le cui riprese sono previste per quest’anno; non abbiamo neppure la certezza che sarà ancora Keanu Reeves a vestire i panni di Kai, il protagonista di 47 Ronin.

Si potrebbe infatti scegliere di andare in una direzione completamente diversa, che stacchi dal primo film.

La sensazione pare proprio questa. A dirigerlo sarà Ron Yuan e sembra sia ambientato circa 300 anni dopo gli eventi del primo, in un Giappone dalle forti tinte horror e cyberpunk. Reeves nell’originale era un outsider, unitosi quasi per caso a un gruppo di samurai unito dalla voglia di vendetta nei confronti del loro padrone, barbaramente ucciso.

Che cosa succederà nel seguito? Il regista ha promesso un action movie divertente, intenso ed emozionante. Non ci resta che attenderne l’uscita in sala, pardon… in streaming.

