Una coppia di genitori decide di concedere ai tre figli un giorno in cui non potranno dire di no, lo "yes day"

Disponibile dal 12 marzo su Netflix “Yes Day” di Miguel Arteta, una nuova commedia familiare basata sull’omonimo romanzo per bambini di Emy Krouse Rosenthal e Tom Lichtenheld.

In un periodo segnato da numerosi divieti a causa della pandemia, un film come Yes Day riaccende lo spirito di condivisione e l’ideale di divertimento per tutte le famiglie attraverso la dimensione del gioco.

Yes Day: la trama

La pellicola racconta infatti la storia di Allison e Carlos, due giovani che si conoscono all’intenro di una caffetteria quando per distrazione scambiano le loro bevande.

Attraversano tutte le fasi dell’innamoramento che li spingono a vivere le più avvincenti avventure, come saltare il lavoro per fare parapendio o arrampicarsi su pareti rocciose.

Con la nascita dei tre figli Katie, Nando ed Ellie però, i coniugi Torres diventano sempre più premurosi e apprensivi, e impongono loro molto spesso dei divieti che contribuiscono alla creazione di un rigido clima familiare e portano alla ribellione dei figli maggiori:

Katie – che sta attraversando il periodo delicato dell’adolescenza – sente l’esigenza di trovare la sua indipendenza e vive male la mancanza di fiducia da parte della madre.

Nando è appassionato di chimica e si diletta in esperimenti che i genitori reputano troppo pericolosi per lui.

Durante un incontro con i genitori, il consulente scolastico li convince a concedere ai figli un Yes Day, un giorno in cui tutto sarà permesso e non potranno dire di no.

La famiglia riscoprirà così l’indissolubile legame che li lega riscoprendo valori ormai dimenticati.

Il Cast

Il film è scritto da Justin Malen e prodotto da Lawrence Grey, Ben Everard, Daniel Rappaport, Nicole King Solaka, Jennifer Garner, Mark Moran, Adam Marshall e Miguel Artega.

L’idea di realizzare la family comedy arriva dalla protagonista Jennifer Garner, fan del romanzo per bambini.

Figurano inoltre Edgar Ramirez nei panni di Carlos, Jenna Ortega nel ruolo dell’adolescente Katie e Julian Lerner che interpreta il secondogenito Nando.

