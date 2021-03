La celebre serie tv New Amsterdam che ha debuttato su NBC nel 2018 è adesso in cima alla classifica di Netflix

New Amsterdam, il medical drama ha debuttato su NBC nel settembre 2018, ha recentemente scalato la classifica Netflix delle serie più viste in Italia!

New Amsterdam: i temi

Tra i temi più importanti affrontati nella serie, vi è quello della sanità nazionale, argomento che da sempre divide l’opinione pubblica degli USA, in cui vige un sistema sanitario diverso dal nostro, in cui hanno la meglio le assicurazioni private.

La trama

La serie trae ispirazione dal libro “Twelve patients: life and death at Bellevue hospital”, scritto da Eric Manheimer, in passato direttore sanitario e produttore della serie.

Su di lui è costruito il personaggio principale, il dottor Goodwin, che ha come scopo quello di riformare il sistema ospedaliero al fine di garantire libero accesso alle cure per chiunque, indipendentemente dalla distinzione tra pazienti ricchi e pazienti poveri. Oltre alla sua storia, viene raccontata quella di tutta l’èquipe medica che lo affianca, con i suoi sogni e ideali.

Il cast

Il nuovo direttore del New Amsterdam che lotta contro la burocrazia è interpretato da Ryan Eggold.

Si aggiungono al team medico:

Janet Montgomery, nei panni della Dottoressa Lauren Bloom, responsabile del Pronto Soccorso, e Freema Agyeman, nel ruolo della Dottoressa Helen Sharpe, oncologa dell’ospedale, ambiziosa e interessata alla carriera televisiva piuttosto che ai pazienti.

E ancora Jocko Sims, il Dottor Floyd Reynolds, capo del reparto di cardiochirurgia, che si sente minacciato dall’arrivo di Max;

Tyler Labine, il Dottor Iggy Frome, psichiatra infantile, anticonformista ed infine Anupam Kher nei panni del Dottor Vijay Kapoor, medico empatico che mira a garantire ai pazienti supporto mentale oltre che fisico.

Se vi state chiedendo se vi sarà la possibilità di vedere la seconda stagione – andata in onda su canale 5 a inzio 2020 – sulla famosa piattaforma di streaming, purtroppo ancora non si sa!

La buona notizia però è che in America stanno già programmando la terza stagione e che New Amsterdam è stata confermata almeno fino alla quinta stagione.

