Nell'intervista esclusiva Vincenzo Cairo presenta il suo nuovo singolo: "Dopo un periodo di smarrimento, ho trovato la mia nuova barca. Sono felice".

Vincenzo Cairo presenta il suo nuovo singolo che è un regalo speciale in tempi difficili: “Dimmi” è la nuova canzone del giovane cantante romano. Oltre alla passione per la musica, Vincenzo adora stare in contatto con i fan tramite i propri canali social: su Instagram conta più di 300mila follower e ha un grande seguito anche su Tiktok, dove ha raggiunto il milione di seguaci.

“Dimmi” ha una forte vena autobiografica e intima, racconta una parte della sua storia per mandare un messaggio di forza e incoraggiamento. Il suo è un esempio di speranza che fa bene a molti. Il suo nuovo singolo nasce da un sentimento vero. In sole due notti di scrittura ha trasformato in melodia i pensieri che gli rovinavano il sonno. Ai toni più malinconici Vincenzo aggiunge un messaggio di rinascita. È una malinconia felice, che guarda al passato ma desidera proiettarsi nel futuro.

“Mi piaceva anche l’idea che da una brutta esperienza potesse nascere un qualcosa di bello, in cui gli altri, magari nella mia stessa situazione, si sarebbero potuti immedesimare. La canzone si apre così, con l’immagine di chi, travolto da una marea di pensieri, non riesce a prendere sonno”, racconta Vincenzo Cairo parlando di “Dimmi”.

Nell’intervista esclusiva Vincenzo racconta il nuovo singolo, svela qualcosa in più su di sé e sulla sua musica.

Vincenzo Cairo presenta “Dimmi”

“Il brano nasce intorno a giugno 2020, in seguito a una rottura. I miei pezzi sono molto personali, ci metto sempre del mio. Parlo della fine di una relazione e non avrei mai pensato di pubblicarlo. Solo dopo qualche mese sono riuscito a giudicarlo con sguardo più critico e distaccato. L’ho portato in studio di registrazione e ne è nata la canzone che ora tutti conoscete”. Così Vincenzo Cairo ha parlato di “Dimmi”, il suo nuovo singolo. Sarebbe potuto restare nel cassetto, ma ha deciso di condividere la sua storia affinché in tanti possano trarre un insegnamento dalla sua esperienza.

“A lungo mi è capitato di andare a letto e non riuscire a dormire. Avevo tanti pensieri che mi attanagliavano. Ho descritto questa sensazione. Mi chiedevo se gli attimi condivisi con quella persona fossero indelebili anche per lei. Se anche lei mi stesse pensando. Ogni frase nasconde piccoli dettagli che contornano i momenti più belli vissuti insieme. Non nascondo il tono malinconico che si cela nella mia canzone, ma sono felice di conservare il ricordo di quella esperienza, sebbene sia consapevole che si tratti di un capitolo chiuso“.

Non si lascia prendere dallo sconforto, nonostante la fine di un momento felice. Al contrario, si è rialzato dopo una caduta e dà lo stesso consiglio a chi vive un momento di difficoltà.

Nel brano descrive un momento di sconforto e disorientamento, in cui “la barca è diventata tempesta”. Ma ora Vincenzo è riuscito a trovare un nuovo punto di riferimento.

Quindi ha confidato: “Dopo un momento di perdizione, ho passato una bella estate. Mi sono lasciato alle spalle una situazione difficile e il merito è anche dei miei amici, che mi hanno permesso di incontrare nuove persone. A ottobre sono andato in studio di registrazione, un mese prima ho conosciuto quella che adesso è la mia fidanzata. Lei è la mia nuova barca, mi fa stare bene. Ora sono felice”.