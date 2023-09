Lifi Revolution: nuovi orizzonti della trasmissione dati via luce

Roma, 14 set. (askanews) – Presentato a La Sapienza Università di Roma “LiFi”, acronimo di Light Fidelity, trasmissione dati in modalità wireless via luce LED, organizzata da To Be Srl. Tecnologie digitali, nuove formule organizzative aziendali e nuovi modelli di business: nel 2022 quasi il 70% delle imprese ha investito in almeno uno di questi ambiti della trasformazione digitale e il 41,4% ha adottato strategie di investimento integrate in grado di combinare queste tre aree. Per accompagnare la transizione 4.0 le imprese devono affiancare alla dotazione tecnologica figure specializzate cui è richiesto un portafoglio di competenze tecniche e digitali da applicare ai diversi processi aziendali: dagli analisti e progettisti di software, agli ingegneri elettronici e in telecomunicazioni fino agli ingegneri energetici e meccanici e agli innovation manager, senza dimenticare trasversalità di carattere umanistico (Fonte: Anitec Assinform).

Francesco Paolo Russo, fondatore e amministratore di To Be, ha spiegato ad askanews: “Li-Fi Revolution è la prima conferenza italiana interamente dedicata alla tecnologia lifi. Una tecnologia rivoluzionaria che consente di trasmettere dati e informazioni attraverso la luce LED. E’ come se fosse un wi-fi ma sfrutta la luce per trasmettere dati e informazioni, in maniera veloce, sicura e sostenibile. I protagonisti di questa conferenza sono le Pubbliche Amministrazioni, le corporate, le Università che insieme a noi stanno lavorando a questa rivoluzione luminosa. Con le loro storie, i loro successi e i loro traguardi in termini di trasformazione digitale, sfruttando questa tecnologia che ha l’ambizione di rivoluzionare i paradigmi della collettività in tutti gli ambienti”.