Milano, 9 set. (askanews) – “L’Arena per me vuol dire il posto in cui ho fatto più concerti in vita mia e quindi vuol dire che quando rientro qua dentro ho sempre un brivido in più e speriamo che questa cosa segni una ripartenza, stiamo ancora incrociando le dita”. Così Luciano Ligabue prima di salire sul palco dei Seat Music Awards all’Arena di Verona.