Ligabue e il docufilm su Campovolo: fa rivivere emozioni intense

Milano, 16 mar. (askanews) – Il concerto di Campovolo è stato ricco di “emozioni speciali, accumulatesi nel tempo causa assenza dal palco, le angosce per il periodo Covid, l’ansia da prestazione nel preparare un concerto del genere”. Così Ligabue parla di cosa ha provato rivedendo il live del 4 giugno scorso immortalato nel docufilm “30 anni in un giorno”, al cinema il 20, 21, 22 marzo, con la regia di Marco Salom.

“Vedendole da spettatore, vedo che quella emozione si nota nella mia faccia, nelle mie dichiarazioni, erano giorni in cui volevo stare concentrato su quel concerto”. E sull’esperienza di girare il documentario ha detto riferendosi al regista “spesso lo mandavo a quel paese non per cattiveria, ma avevo bisogno di stare isolato e pensare al concerto”.