Ligabue, il videoclip ufficiale di “Sogni di rock’n’roll”

Roma, 18 ott. (askanews) – È online il videoclip di “Sogni di rock n roll”, uno dei grandi successi di Ligabue, brano contenuto nel primo album del cantautore uscito nel 1990.

Il videoclip, una vera opera cinematografica, vede la partecipazione di Ligabue ed è stato diretto da Fabrizio Moro insieme ad Alessio De Leonardis, prodotto da Raffaella Tommasi e Stefano Salvati per IMAGinACTION Festival Internazionale del Videoclip.

Farà parte della prestigiosa serie “Capolavori Immaginati”, la rassegna realizzata per il Festival in collaborazione con gli artisti o le loro Fondazioni e con le multinazionali discografiche.

Girato a Ravenna lo scorso luglio, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri – considerato il primo artista “rock” della storia – il video di “Sogni di rock n roll” vede molte scene ambientate nei luoghi in cui visse il Sommo Poeta, e davanti alla sua tomba. Realizzato con il contributo del Comune e della Camera di Commercio di Ravenna, ha richiesto tre giorni di set e ha coinvolto un cast di attori professionisti e oltre 150 comparse.

Ligabue e Fabrizio Moro hanno presentato il videoclip in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, sabato 16 ottobre, in un incontro con il pubblico che è stato anche l’occasione per riflettere su come far corrispondere il cinema e la musica, in un unico contenuto audiovisivo. Applauditissimi, hanno parlato della loro collaborazione nel progetto e della lavorazione del video, raccontando retroscena e aneddoti e scherzando con i fan nell affollata sala.