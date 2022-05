L’iGaming resta forte in Italia

Il mondo dell'iGaming continua ad affermarsi tra la popolazione italiana che sceglie sempre più questa modalità di intrattenimento digitale.

Gli ultimi anni hanno segnato un’evoluzione importantissima per il settore, questo anche a causa degli effetti trasversali del Covid e di tutto ciò che esso ha portato in termini di cambiamenti di mercato. Gli appassionati sanno già di cosa stiamo parlando: durante la fase pandemica, molte aziende si sono ritrovate alle strette, soprattutto quelle che operavano fisicamente sul territorio nazionale. È così che la scelta è ricaduta sul web e sulle sue infinite possibilità.

Effettivamente l’online gaming è ormai sotto i riflettori e non vi è più alcun limite sostanziale per l’utente che vuole provare ad avvicinarsi a questa strada. Un esempio? Oggi si può giocare online in sicurezza con casinoitaliani, un portale che apre le porte al consulto di tutte le informazioni fondamentali per iniziare un percorso online in maniera sicura, riportando al suo interno solo i siti di gioco migliori. La possibilità di conoscere il parere sui migliori provider messi alla prova da esperti, elencando pregi e difetti, bonus, promozioni e tanto altro, risulta essere un aiuto non da poco sia per i nuovi utenti che per quelli più esperti.

Alcuni dati

Secondo i dati raccolti ed analizzati relativamente al GGR, ovvero il ricavo lordo di gioco, si parla di un patrimonio di 171 milioni di euro con un prospetto di aumento annuale del 5%. Rispetto ai dati registrati a gennaio 2020 in Italia, ad oggi vi è un netto raddoppio, a conferma di come il settore del gioco online si sia fatto spazio tra gli italiani di oggi e continui ad essere una scelta assolutamente reale.

Sembrerebbe che i giocatori puntino molto – tra le altre cose – al poker online: sono infatti pari a 11,4 milioni di euro le entrate registrate a gennaio, un aumento considerevole già solo in paragone a dicembre 2021. Giocare al casinò non è da considerarsi come una delle abitudini quotidiane delle persone ricche. Tutt’altro: la possibilità di divertirsi con i giochi da casinò è a questo punto accessibile a chiunque, basta soltanto uno smartphone, un tablet o qualsiasi dispositivo possa accedere al web.

Il futuro del settore

Molte attività operanti online hanno già optato per un rinnovamento sostanziale, migliorando la propria proposta e raggiungendo così quella ormai alta porzione di utenti interessata. Forse non è cosa nota a tutti che molti incentivi vengano proposti in maniera esclusiva alla popolazione del web e che sia impossibile quindi trovarli nei classici casinò. Questo ha indubbiamente trovato la curiosità degli appassionati e di chi aveva l’abitudine di giocare ai casinò fisici, potendo piacevolmente godere delle iniziative dei migliori casinò autorizzati ADM.

Allo stato attuale, i portali con licenza governativa sono tanti e chiunque può divertirsi in rete in totale sicurezza. Chi ha preso la scelta di sondare la proposta del web, sceglie piacevolmente di farlo tuttora, confermando un trend in costante crescita, nonostante le criticità a cui sono state soggette le classiche strutture di gioco sparse sul territorio nazionale siano ormai superate.