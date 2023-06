Un mondiale con l’Argentina, sette Palloni d’oro, altrettanti premi come migliore giocatore al mondo per la FIFA… Messi in carriera ha vinto tutto e può essere considerato senza nessun problema tra i calciatori più forti nella storia di questo sport. Eppure questo ultimo anno per Messi è stato anche particolarmente difficile: il PSG ha fallito l’obiettivo Champions League e ora le strade tra il club francese e il campione del mondo prenderanno direzioni diverse. La “Pulce” lascerà Parigi dopo due stagioni, ma l’ultima partita nella Ligue 1 ha lasciato l’amaro in bocca.

Messi, l’addio al PSG dopo due stagioni: la Pulce lascia il campo tra i fischi

L’ultima partita di Messi nel campionato francese è stata rovinata dopo che il PSG ha perso in casa contro il Clermont per 3-2, una sconfitta difficile dunque da accettare se si tiene conto del fatto che il club parigino ha centrato il primo posto in classifica, ma con un solo punto di vantaggio rispetto al Lens. A rincarare ulteriormente le dosi, i tifosi che hanno rivolto fischi alla “Pulce” durante la partita: il risultato è stato che Messi ha salutato lo stadio senza nemmeno fare il giro d’onore.

“Felice di aver rappresentato il Paris Saint-Germain”

L’annuncio è stato dato in via ufficiale sia dall’attaccante argentino sia dal Paris Saint-Germain. In una intervista rilasciata a ESPN, Messi aveva commentato: “Sono molto felice di aver rappresentato il Paris Saint-Germain. Mi è piaciuto molto giocare in questa squadra e con buoni giocatori. Vorrei ringraziare il club per questa grande esperienza a Parigi”.