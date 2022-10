Liguria, ass. Giampedrone: ‘Ingegneri fondamentali per territorio’

La Spezia, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Nella nostra Regione abbiamo avuto molte sfide, molte nate da tragedie sia dal dissesto idrogeologico, ricordiamo tutti il crollo del Ponte Morandi e gli ingegneri sono stati fondamentali per dare risposte che non fossero solo quelle di rispondere a un’emergenza, ma di migliorare le qualità tecniche”.

A dirlo all’Adnkronos/Labitalia l’assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture della Regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone, a margine del 66° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d’Italia dal titolo ‘Confini – Linguaggi, progetti e idee per un futuro sostenibile’ in corso a La Spezia sulla nave Msc Crociere.

“Un ringraziamento – ha sottolineato – per tutta la categoria degli ingegneri per la capacità di uscire dal proprio ruolo collaborando con le Istituzioni per cercare di trovare le soluzioni migliori.

Abbiamo ancora tante sfide da vincere insieme”.