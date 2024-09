Liguria: Azione, 'bene risposte Orlando, lavoro per lista riformista può partire'**

**Liguria: Azione, 'bene risposte Orlando, lavoro per lista riformista p...

Roma, 6 set. (Adnkronos) – "Riteniamo positive le parole chiare e nette di Andrea Orlando sui tre punti sollevati dal segretario di Azione, Carlo Calenda, per una campagna che metta in sicurezza le grandi opere (quelle già avviate e quelle che dovranno partire), rifiuti il giustizialismo e preveda una leale collaborazione con l'amministrazione Bucci. Su queste basi il lavoro per la presentazione di una lista di Azione e di altre forze autenticamente riformiste può partire". Così una nota di Azione.