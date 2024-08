Liguria: Biancofiore, 'ristabilire condizioni di civiltà giuridica e convivenza'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – "Sono felice che Giovanni Toti abbia riacquistato la libertà, bene secondario solo alla salute. È evidente che la sua liberazione, arrivata solo dopo le sue dimissioni da presidente eletto della Regione Liguria, dimostri, quanto il suo arresto, a quali livelli sia giunta in Italia la politicizzazione della giustizia da parte di taluni magistrati. Specie se poi l’ex vicepresidente del Csm, targato Pd, va ad assumere senza remore incarichi nella società incriminata insieme a Toti, facendo passare l’idea che toghe o giustizia vicine alle sinistre siano un’ancora di salvataggio. C’è da rabbrividire e da lottare per ristabilire in questo Paese condizioni accettabili di civiltà giuridica e di convivenza”. Lo afferma la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del Gruppo Civici d’Italia, Noi moderati, Maie.