Liguria: Calenda, 'Toti ha ammesso e questo chiama in causa anche sua coalizione'**

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "La storia è chiusa: Toti ha detto 'questa cosa l'ho fatta'. Sta ammettendo di aver amministrato in un contesto corruttivo. Io sono garantista ma in questo caso il garantismo non c'entra più niente". Così Carlo Calenda a Metropolis sul sito di Repubblica a proposito del patteggiamento di Giovanni Toti. "Questa ammissione di responsabilità che chiama in causa una coalizione con cui ha governato".