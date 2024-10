Liguria: Comitato Orlando, 'faremo uscire da palude destra opere finanziate da csx'

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "In merito a ricostruzioni di stampa relative al programma della coalizione di centrosinistra e di Andrea Orlando alla presidenza della Regione Liguria si precisa che, come più volte spiegato e reso noto pubblicamente, non sono dettagliate le grandi opere gi&ag...

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – "In merito a ricostruzioni di stampa relative al programma della coalizione di centrosinistra e di Andrea Orlando alla presidenza della Regione Liguria si precisa che, come più volte spiegato e reso noto pubblicamente, non sono dettagliate le grandi opere già progettate, finanziate e in esecuzione perché volute e sostenute da risorse decise dai governi di centrosinistra ed è intenzione della coalizione portarle avanti facendole uscire dalla palude determinata dalla destra in Liguria e da due anni di Governo Meloni". Così il comitato elettorale del candidato alla presidenza della Regione Liguria Andrea Orlando.