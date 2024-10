Liguria: Fratoianni, 'con Orlando Avs impegnata a restituire futuro a regione'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Avs con Andrea Orlando per cambiare il volto di questa regione e per rimettere al centro della vita delle istituzioni e della politica l’interesse generale e i beni comuni dei cittadini liguri". Lo afferma Nicola Fratoianni, deputato dell'Alleanza Ver...

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "Avs con Andrea Orlando per cambiare il volto di questa regione e per rimettere al centro della vita delle istituzioni e della politica l’interesse generale e i beni comuni dei cittadini liguri". Lo afferma Nicola Fratoianni, deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra e leader di Sinistra italiana, presentando con Orlando, Bonelli e Druetti a Genova le liste di Alleanza Verdi Sinistra per le regionali.

"È necessario prendersi cura di questa regione – prosegue -, del suo territorio troppo fragile, con troppi con un lavoro povero sulle spalle, con un sanità pubblica a rischio. Porteremo in consiglio regionale non solo le nostre idee sulla giustizia sociale ed ambientale, ma anche competenze ed esperienze reali". "Siamo al fianco di Orlando e alla sua coalizione per restituire un futuro ai liguri, dopo un’esperienza come quella della destra così fallimentare", conclude Fratoianni.